Antalya Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Kesin Hesabı Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Devam Meclisi toplantısında, Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 Mali Yılı Kesin Hesabı oy birliğiyle kabul edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı kesin hesabı 18 milyar 381 milyon 593 bin 466 TL, kesin gider bütçesi de 18 milyar 430 milyon 325 bin 463 TL olarak gerçekleşti. Başlangıç bütçesi oranı yüzde 115 olarak gerçekleşti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Devam Meclisi, 37 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Meclis toplantısında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 Mali Yılı Kesin Hesabı oy birliğiyle kabul edildi. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Zafer Tan, Antalya Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Kesin Hesabı konusunda bilgilendirme yaptı.

Komisyon Başkanı Zafer Tan, "2024 yılı kesin hesap 16 milyar olarak tahmin edilmiş olup, 18 milyar 430 milyon 325 bin 463 TL gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesi oranı yüzde 115 olarak gerçekleşmiştir. Gelir bütçesi 14 milyar TL olarak tahmin edilmiş olup, 18 milyar 381 milyon 593 bin 466 TL olarak gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçe oranı yüzde 132'dir. Finansman 2 milyar olarak tahmin edilmiş olup, iç ve dış borç kredi kullanılmamıştır" dedi. - ANTALYA