Antalya Büyükşehir Belediyesi, Almanya'dan hibe desteği aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Almanya'dan hibe desteği aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Almanya\'dan hibe desteği aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Nürnberg ile birlikte başvurulan ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen Nakopa programı çerçevesinde hibe desteği almaya hak kazandı. Antalya'da İklim Değişikliği ile Daha Etkili Mücadele İçin Dijital Uygulamalar adlı proje için 248 bin Euro hibe desteği alınacak.

05.07.2024 12:44  Güncelleme: 12:45
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Nürnberg ile birlikte başvurulan ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen Nakopa programı çerçevesinde hibe desteği almaya hak kazandı. "Antalya'da İklim Değişikliği ile Daha Etkili Mücadele İçin Dijital Uygulamalar" adlı proje için 248 bin Euro hibe desteği alınacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ve Almanya Nürnberg Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi'nin ortak çalışmaları sonucu başvurusu yapılan proje kabul edildi. İnsan kaynaklı iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje için Engagement Global bünyesinde faaliyet gösteren Tek Dünyada Belediyeler Hizmet Dairesi (SKEW) tarafından yürütülen ve Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen Nakopa programı kapsamında 248 bin 400 Euro hibe desteği sağlanacak.

Kübik oda ile etkileşimli öğrenme

Projeyle, Antalya Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde hareketli görüntülerin yer aldığı interaktif bir öğrenme ortamı sağlanacak. Bu amaçla oluşturulacak kübik odada, insan kaynaklı iklim değişikliğine ilişkin senaryolar ve infografikler üç duvarda sunulacak. Dördüncü duvarda ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği çevre projeleri ve çözümleri hakkında video ve bilgiler yer alacak. Ulaşım sorunları, sera gazlarının etkileri, denizde istilacı türler, orman yangınları ve çevresel atıklar gibi kentimizi ve tüm dünyayı ilgilendiren problemlere dikkat çekilecek.

Nürnberg heyeti inovasyon merkezini gezdi

Nürnberg Dış İlişkiler Daire Başkanı Vekili Silvie Preusser ile Nürnberg Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Antalya Koordinatörü Luis Prada Antalya'ya gelerek projenin hayata geçirileceği Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'ni gezdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Melike Kireçcibaşı merkez hakkında Nürnberg heyetine bilgi verdi.

Ziyaretçiler iklim değişikliği konusunda bilinçlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, kübik oda sayesinde, ziyaretçilerin insan kaynaklı oluşan iklim değişikliği ve çevreye etkilerini, dikkat edilmesi gereken hususları teknolojiyi kullanarak daha etkili bir şekilde aktarabileceklerini ifade etti. Atasoy, "Kuracağımız dijital kübik odada ziyaretçilerimiz iklim değişikliğinin etkilerini daha gerçekçi olarak görecekler. Sesli ve görsel efektler ile verilecek mesajlar ziyaretçilerin hafızasında daha çok yer alacak. Antalya'mız için yine ilk olacak bir proje. 2026 yılında tamamlanmasını planladığımız bu proje sayesinde başta çocuklar olmak üzere Antalya halkının çevre farkındalığının artmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi, Almanya'dan hibe desteği aldı - Son Dakika

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