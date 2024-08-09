Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifine Eğitim Semineri Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifine Eğitim Semineri Verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifine Eğitim Semineri Verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kadın Kooperatifi üyelerine, kadınların üretime daha fazla katılım sağlaması ve sosyal hayatta daha başarılı olması amacıyla eğitim semineri verdi.

09.08.2024 11:10  Güncelleme: 11:13
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kadın Kooperatifi üyelerine, kadınların üretime daha fazla katılım sağlaması ve sosyal hayatta daha başarılı olması amacıyla eğitim semineri verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında, şehirde gerçekleştirdiği birçok faaliyetle desteklediği kadınlara yönelik olarak eğitim semineri düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, "Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar" hedefiyle, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerinde aktif olarak üretime katılan kadınlara verilen eğitim seminerleri, 3 oturum şeklinde yapıldı. 20 kişilik gruplar halinde düzenlenen seminerler "Aile İçi İletişim", "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ve " Kadınların İş Hayatına Hazırlanması" başlıkları altında düzenlendi.

"Daha güçlü kadınlar"

Kadın ve Aile Hizmetleri eğitimcilerinin hazırladığı sunumlar ve güçlü anlatımlarla desteklenen eğitimlere katılan kooperatif üyesi kadınlar, seminerlere katılım sağlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Seminerlerde "Aile içi iletişimde doğru yöntemler, iletişimde jest ve mimiklerin doğru kullanımı, iletişim yöntemleri, iş hayatında başarılı olmak için gerekenler, cinsiyet rollerinin tanımı, ailenin önemi, iletişimi engelleyen sebepler" gibi konular anlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu eğitimlerle, Antalyalı kadınların daha da güçlenmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifine Eğitim Semineri Verdi - Son Dakika

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