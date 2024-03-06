Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli\'deki Çiftçilere Süt Yemi Desteği Sağladı

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma desteklerine hız kesmeden devam ediyor. Süt Yemi Projesi kapsamında Korkuteli ilçesine bağlı 9 mahallede hayvancılıkla uğraşan çiftçilere toplam 36 ton süt yemi desteği sağladı.

Yerelden kalkınmaya büyük önem veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kırsal bölgelerdeki üreticilere destekleri artarak sürüyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bu kapsamda Korkuteli ilçesine bağlı Bozova, Çomaklı, Dereköy, Esenyurt, Kırkpınar, Küçükköy, Yazır, Yelten ve Yeşilyayla mahallelerinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yüzde 15 hibeli süt yemi desteği sağladı. Süt Yemi Projesiyle sağmal ineklerde süt üretiminin arttırılması, üreticinin üzerindeki maliyet yükünün azaltılması hedefleniyor. Sağmal ineklerin süt verimliliğini artırmak amacıyla protein, sodyum, selülöz ve yağ bakımından zengin süt yemleri çiftçilere verilerek hayvan sağlığı ve üretim kalitesi destekleniyor.

"Çiftçilik maceramız devam edecek"

20 yıldır çiftçilikle uğraşan Şahali Karatoprak yapılan destekler sayesinde hayvan üreticiliğini sürdürebileceğini söyleyerek "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Allah razı olsun. Girdi maliyetlerinin yükselmesi ile birlikte koşullarımız git gide zorlaşıyordu. Yapılan destekler sayesinde bu çiftçilik maceramız devam edecek" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarım alanında gerçekleştirdiği Süt Yemi projesi, Korkuteli ilçesindeki çiftçilerin ekonomik olarak güçlenmelerine ve hayvancılık faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürebilmelerine önemli bir katkı sağlayacak. Bu tür destekleme çalışmalarıyla tarım sektörünün kalkınması hedefleniyor. - ANTALYA