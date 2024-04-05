Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süt Yemi Projesi kapsamında Manavgat ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yem desteği yapıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal bölgelerdeki üreticilere destekleri artarak sürüyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bu kapsamda Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl ve Yeniköy Mahalleleri'nde hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yüzde 30 hibeli süt yemi desteği sağladı. Süt Yemi Projesiyle sağmal ineklerde süt üretiminin artırılması, üreticinin üzerindeki maliyet yükünün azaltılması hedefleniyor.
"Ucuz yem süt üretimini artıracak"
Hayvancılıkla uğraşan Yeniköy Mahallesi'nden Mehmet Çetin "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Allah razı olsun. Eskiden 70 tane süt üreten ineğim vardı. Yem maliyetlerinden dolayı şu an 15 ineğim var. Maliyetlerin yükselmesi ile birlikte ineklerimizi satmak zorunda kaldık. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan destekler sayesinde süt üretimine devam edip üretimi artıracağız" dedi. - ANTALYA
Son Dakika › Ekonomi › Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta çiftçilere yem desteği sağladı - Son Dakika
Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan turizm tesisleri, Ramazan Bayramı tatiline yüzde 100 dolulukla girmeyi hedefliyor. Termal Kaplıcaları, tarihi geçmişi ve şifa kaynaklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bayram öncesinde rezervasyon yoğunluğu yaşanan tesislerde doluluk oranının yüzde 70'lere yaklaştığı belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıca İşletmeleri Müdür Yardımcısı Ümit Öztamur, tesisin doğal ve oksijenli bir ortamda bulunduğunu ve çocuklu misafirlerin tercih ettiğini söyledi. Açık havuzun yanı sıra hamam ve kaplıca sularının da bulunduğu tesis, farklı şifa kaynaklarından yararlanma imkanı sunuyor.
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 2023 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin 2023 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi ve sektörlerin durumunu açıkladı. Ayrıca, DENİB'in iletişim faaliyetleri ve planlanan etkinlikler hakkında bilgi verildi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, hayvan bakım ekipmanları üretimi yaparak Türkiye'nin yanı sıra 15 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Firma sahibi Adem Ferhatoğlu, şirketlerini 1989 yılında kurduklarını ve zamanla hayvancılık sektöründe talep olduğunu fark ederek bu alana yoğunlaştıklarını belirtti. Ürünlerinin yurt dışında da talep gördüğünü vurgulayan Ferhatoğlu, Güney Afrika ülkeleri, Polonya, Estonya, Litvanya gibi 15 ülkeye ihracat yaparak yılda 1 milyon 1250 bin dolar gelir elde ettiklerini ifade etti. Firma, ilerleyen günlerde personel sayısını artırmayı planlarken, yetişmiş personel bulma konusunda zorluk yaşadıklarını da dile getirdi.
ABD merkezli McDonald's, İsrail'deki restoranlarından İsrail askerlerine bedava yemek dağıttığı haberleri nedeniyle boykot edilmekteydi. Şirket, Alonyal firmasını satın alarak İsrail'deki restoranların ve operasyonların sahibi olacak.
Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan zeytinyağı ve zeytinin, Mart ayındaki ihracatı 66 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aydın'ın ihracat rakamları her geçen yükselmeye devam ediyor ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) 2024 yılında dökme zeytinyağı ihracatındaki yasağa rağmen ihracatta yüzde 9'luk düşüşle ihracat pazarlarında tutunmayı başardı.
Sizin düşünceleriniz neler ?