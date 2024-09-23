Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çoban Haritası Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çoban Haritası Projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Çoban Haritası Projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'da hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 'Çoban Haritası Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje ile çobanların sürü ve mera rotaları haritalanarak, küçükbaş hayvancılığın gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor. Ayrıca, çobanlara mineralli yalama taşları dağıtılarak hayvanların besi performansı artırılacak.

23.09.2024 12:38  Güncelleme: 12:40
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Çoban Haritası Pojesi' kapsamında Elmalı'da hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı alanlarda çobanların atalarından öğrenerek bugünlere kadar taşıdığı binlerce yıllık sürü ve mera rotalarının adım adım haritasını çıkarıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler "Çoban Haritası" projesi kapsamında Elmalı'nın Macun Mahallesi Macun Yaylasını ziyaret etti. Çobanların yaşadığı alanların koordinat bilgileri tek tek alındı. Çobanların talepleri kayıt altına alındı. Proje, Elmalı'nın hayvancılıkla uğraşan mahallelerin yaylalarında küçükbaş hayvancılığı ile ilgili verilerin titizlikle kaydedilmesiyle hayvancılığın gelişmesine de destek sunacak.

30 üreticiye mineralli yalama taşları verildi

Elmalı'da yem ve veterinerlik desteklerini de vermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi son olarak küçükbaş hayvanlarının ihtiyaç duyduğu yalama taşı olarak bilinen tuzlu mineral taşlarını çobanlara dağıttı. Macun Yaylası'nda 30 üreticiye Akçay ve Ahatlı mahallelerinde de 13 üreticiye mineralli yalama taşları ücretsiz verildi. Dağıtılan ve besi performansının artırılması amaçlanan mineral taş desteği ile küçükbaş hayvanlarda iştah azalmasının, büyüme yavaşlamasının ve süt-et üretiminin düşmesinin giderilmesi hedefleniyor. Ayrıca hayvanların savunma sistemini de güçlendirerek yetiştiricinin farkındalığını da artırıyor.

"Bizlere düşen üreticimizin işini kolaylaştırmak"

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tohumdan tarımsal sulamaya, fidan dağıtımından arıcılık sektörüne kadar geniş bir yelpazede üreticilere destekte bulunduklarını kaydeden Elmalı Hizmet Birimi Şube Müdürü Bilal Kasap, "Bizlere düşen, üreticilerimizi desteklemek, işlerini kolaylaştırmaktır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatları doğrultusunda tüm imkanlarımızla çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çoban Haritası Projesi - Son Dakika

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