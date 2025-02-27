Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan için Uygun Fiyatlı Pide Üretiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan için Uygun Fiyatlı Pide Üretiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan için Uygun Fiyatlı Pide Üretiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideyi kendi Halk Ekmek Fabrikası'nda üreterek 15 TL'den satışa sunacak. Dört çeşit pidede uygun fiyat ve kalite hedefleniyor.

27.02.2025 11:36  Güncelleme: 11:41
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pideyi ilk kez kendi Halk Ekmek Fabrikası'nda üreterek uygun fiyatla vatandaşa sunacak. Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde Ramazan pidesi 15 TL'den satılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan EKDAĞ AŞ Ramazan ayına özel pide çıkaracak. Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan sofralarının vazgeçilmesi olan pidesini ilk kez kendi fabrikasında üretmeye başlıyor. EKDAĞ AŞ'nin Döşemealtı ilçesinde bulunan Halk Ekmek Fabrikası'nda Ramazan sofralarına lezzet katacak 4 çeşit pide üretimi yapılarak, vatandaşın sofrasına taşınacak.

4 çeşit ramazan pidesi üretilecek

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretimi yapılan 250 gram Ramazan pidesi 15 TL'den Halk Ekmek Büfelerinden satışa sunulacak. Bu yıl ilk kez üretimi yapılan Ramazan pidesi 250 gram sade, yumurtalı tekli, 500 gram sade ve yumurtalı çiftli pide olarak sunulacak. 500 gram sade pidenin satışı ise 30 TL'den yapılacak. Uygun fiyatlı ve kaliteli Ramazan pidelerine Antalyalılar, Halk Ekmek Büfelerinden ulaşabilecek.

Uygun fiyatlı pide

EKDAĞ AŞ Genel Müdürü Ahmet Aydın, vatandaşın bütçesine katkı sağlamak amacıyla uygun fiyatlı pide üretime yapacaklarını belirterek, "Halk ekmek hizmetimizle bugüne kadar vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağlamaya çalıştık. Şimdi de Ramazan ayına özel olarak kendi pidemizi üretiyoruz. Antalyalı hemşehrilerimizin sofralarına lezzetli ve hesaplı pidelerimizi ulaştırmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan için Uygun Fiyatlı Pide Üretiyor - Son Dakika

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