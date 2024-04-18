Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Kadınlara Destek Veriyor

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı sürdürülebilir kılmak amacıyla Gazipaşa, Akseki, Manavgat, Elmalı, Korkuteli, Finike ve Kaş ilçelerinde bal üreticilerine bin 398 adet arı kovanı hibe etti. Ayrıca kadınlara da 29 hamur karma makinesi, ceviz makinesi ve salça makinesi desteği sağlandı.

Antalya'nın bal üretimi yapılan bölgelerinde büyük bir maliyet unsuru olan arı kovanlarını üreticilere ücretsiz olarak veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla da hamur karma, ceviz ve salça makinesi gibi ekipmanlar hibe ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin ve kadın istihdamının desteklenmesi adına Akseki'de 270 arı kovanı, 4 hamur karma makinesi, Gazipaşa'da 240 arı kovanı, Manavgat'ta 138 arıkovanı, 1 hamur karma makinesi, Elmalı'da 387 arı kovanı,15 hamur karma makinesi, 1 ceviz makinesi, 1 salça makinesi, Finike'de 84 arı kovanı, 5 hamur karma makinesi, Kaş'ta 279 arı kovanı ve 4 hamur karma makinesi hibe olarak teslim edildi.

Belge ile başvuranlara destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü yetkilileri, arıcılık faaliyeti yaptığına dair belgesi olan ve başvuruda bulunan üreticilere kovan desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydetti. - ANTALYA