Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Süt Soğutma Tankı Hibe Etti

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflere ekipman desteği sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Elmalı'nın Bozhöyük Mahallesi'nde faaliyet gösteren tarımsal kalkınma kooperatifine 4 tonluk süt soğutma tankı hibe etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, süt üreticilerine yönelik desteklerini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, son olarak Elmalı'nın Bozhöyük Mahallesi'nde faaliyet gösteren tarımsal kalkınma kooperatifine 4 tonluk süt soğutma tankı hibe etti. Süt üretiminde soğuk zincirin bozulmaması ve sütün tazeliğinin korunması için hayati önem taşıyan süt soğutma tankları, çiftçilerin en büyük ihtiyaçlarından biri. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteği, hem üreticilerin maliyet yükünü hafifletiyor hem de ürün kalitesinin korunmasına yardımcı oluyor.

Kooperatife teslim edildi

Bozhöyük Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Salim İnce, süt tankı ihtiyacı için başvuruda bulunduklarını ve kısa süre içinde tankın kendilerine teslim edildiğini belirtti. İnce, süt tankı sayesinde ürünlerin bozulmasının önüne geçileceğini ve böylece gelir kaybının yaşanmayacağını ifade etti. - ANTALYA