Antalya'da 31.7 Milyon Yolcu - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da 31.7 Milyon Yolcu

Antalya\'da 31.7 Milyon Yolcu

Antalya'da 9 ayda toplam 31 milyon 755 bin yolcuya hizmet verildi.

08.10.2024 12:11
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Antalya'da 9 ayda toplam 31 milyon 755 bin yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Bakan Uraloğlu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; yıl başından 30 Eylül'e kadar Antalya Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 5 milyon 34 bin 278, dış hat yolcu sayısı 25 milyon 882 bin 431, toplam 30 milyon 916 bin 709 yolcuya ulaştı. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda ise iç hat yolcu sayısı 373 bin 778, dış hat yolcu sayısı da 464 bin 609 olmak üzere, toplam da 838 bin 387 yolcuya hizmet verildi. Antalya'da 9 ayda hizmet verilen toplam yolcu sayısı 31 milyon 755 bin oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da 31.7 Milyon Yolcu - Son Dakika

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