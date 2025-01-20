Antalya\'da 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı Hazır

Ekonomi

Antalya'da 28-31 Ocak tarihlerinde 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı için hazırlıklar tamamlandı. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, bu yıl fuara 40 bin ziyaretçi beklediklerini açıkladı.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarın tanıtım toplantısında yaptığı açıklamalarda fuarın önemine, sektöre olan katkısına ve geleceğe yönelik hedeflerine dikkat çekti. Bıdı, fuarın 30 yılı aşkın süredir düzenlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu fuarı yıllardır başarıyla gerçekleştiriyoruz. Daha önce otel ekipmanlarıyla gıda fuarlarını birlikte düzenliyorduk ancak talep doğrultusunda bu iki fuarı ayırdık. Bu yıl fuar alanını 13 bin metrekare net satışla doldurduk. Her yıl büyümeye devam ediyoruz. Antalya, Türkiye'nin ikinci büyük fuar şehri konumunda. Fuarların şehir ekonomisine çok büyük katkısı var. Avrupa'da belediyeler fuar alanlarının maliyetini üstleniyor ve şehir ekonomisine ciddi katkılar sağlanıyor. Bu konuda bizim de adımlar atmamız gerekiyor."

"Dünyanın en büyük gıda fuarı Anuga'yı Antalya'ya getireceğiz"

Ali Bıdı, uluslararası iş birliklerine de dikkat çekerek, Anuga ile süregelen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz yıllarda Köln'deki Anuga fuarıyla iş birliği yapmak istedik ancak bazı sebeplerle bu gerçekleşmedi. Yine de bu yıl 2026 için temeller atıldı. 28 Ocak'ta başlayacak fuarımızda Anuga'nın standı yer alacak. 2026 yılında dünyanın en büyük gıda fuarı Anuga'yı Antalya'da ağırlamayı hedefliyoruz. Bu iş birliği sayesinde ihracatçı firmalarımız tüm dünyaya kapılarını açacak." Fuar alanına ilişkin imar sorunlarının çözümü için çalıştıklarını söyleyen Bıdı, "Bu yıl Allah'ın izniyle fuar alanının imar sorunlarını çözüyoruz. 30 yıl önce inşa edilen bir alanın eski evraklarının toparlanması ve borçların temizlenmesi zaman alıyor ancak şu anda son aşamadayız" dedi.

"Orası fuar alanı olursa o zaman biz ANFAŞ'a kilidi vururuz"

Bıdı, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ın EXPO 2016 alanının fuar projesine dahil edilmesi yönündeki önerisini şöyle değerlendirdi.

"Vallahi benim önerim yok. Ticaret odası başkanımızın EXPO 2016 alanının kullanılmasına ilişkin önerilerinin yer aldığı bir açıklaması var. Ben oradaki yazıyı okudum. Diyor ki başkanımız, burasını biz işte turizm amaçlı kullanabiliriz, fuar alanı olarak kullanabiliriz. Orası fuar alanı olursa o zaman biz ANFAŞ'a kilidi vururuz. Ondan sonra hayır işler Hacı abi deriz, dükkanı kapatırız. Burası da fuar alanı olarak etkinliğe devam eder. Ama ikinci bir fuar şirketi kurulunca tabii bu orası ne kadar faydalı olur, burası ne kadar faydalı olur bakacağız, göreceğiz."

300 firma ve bin marka yer alacak

"31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda 300 firma ve bin marka yer alacak" diyen ANFAŞ Satış Müdürü Cüneyt Karakaya, fuarda Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen otel yöneticileri, satın almacılar, şefler ve sektör temsilcilerinin ağırlanacağını belirtti. Karakaya, geçen yıla göre ziyaretçi kapasitesinde yüzde 25 artış sağlandığını ve bu yıl 40 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini ekledi.

Şehir ekonomisine katkı

AESOB Başkanı ve ANFAŞ Başkanvekili Adlıhan Dere ise fuarın Antalya esnafı ve şehir ekonomisine katkısını vurguladı. Dere, "Misafirlerimiz otellerde kalıyor, şehirde alışveriş yapıyor, restoranlarda yemek yiyor. Fuarlar sadece ticaretin değil, şehir ekonomisinin de önemli bir unsuru" dedi.

Anuga'nın katılımıyla fuar daha da güçlenecek

ATSO Meclis Üyesi ve ANFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Özden Tezgel, fuarın uluslararası boyutunu güçlendiren Anuga iş birliği hakkında, "28-31 Ocak'taki gıda ve içecek fuarında aslında Anuga ile bir anlaşma yapılmıştı. Ali Bey'in bu konuda çok emeği var. Ancak krizler nedeniyle işlemler biraz yavaş ilerledi ve iş birliği 2026 yılına ertelendi. Yine de bu yıl Anuga son anda fuarımıza katılmak istedi. 100 metrekarelik bir stantla yer alacaklar. Böylece Türkiye'yi ve Antalya'yı daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar. 2026 yılında bu iş birliğini ortak bir fuar düzenleyerek taçlandıracağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA