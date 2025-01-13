Antalya\'da 3D Yazıcı ile Beton Kent Mobilyaları Üretiliyor

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ALDAŞ tarafından işletilen Prefabrik Yapı Elemanları Üretim Tesisi'nde 3D yazıcı katmanlı beton üretim teknolojisiyle kent mobilyaları üretiliyor. Beton kent mobilyaları Antalya sokakları süslerken, birçok belediyeye de satış yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ALDAŞ tarafından işletilen Prefabrik Yapı Elemanları Tesisi, 2 bin 500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda 10 bin metrekarelik bir alana sahip. Prefabrik Yapı Elemanları Tesisi'nde beton ve betonarme boru grupları, taban, bilezik ve kapak grupları, beton bariyer, kutu menfez, duvar grubu, münferit ürün grupları, 3D katmanlı beton kent mobilya grubu olmak üzere toplam 278 kalem ürün imalatı gerçekleştiriliyor.

İller Bankası standartlarına uygun üretim yapan tek tesis olan Prefabrik Yapı Elamanları Tesisi'nde 6 sene içerisinde yapılan iyileştirmeler ile üretim maliyetleri azaltılırken üretim kalitesi ve miktarı yükseldi. Tesiste, 2024 yılı içerisinde 7 bin 715 metreküp üretim ile 47 milyon 500 bin TL'lik bir satış gerçekleştirildi.

Çok kısa sürede üretiliyor

ALDAŞ Prefabrik Yapı Elemanları Üretim Tesisi, 2023 yılı içerisinde kent mobilyaları üretiminde üretim teknolojisini genişletmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında bünyesine 3D yazıcılar ile katmanlı beton üretim teknolojisini dahil eden Türkiye'deki 2. şirket oldu. 3D yazıcı teknolojisinin kalıp ve işçilik gerektirmemesi ile geleneksel kalıplı imalatlara göre üretim verimliliği yükseltildi. 3D teknolojisiyle çok daha kısa sürede üretim gerçekleştirilerek enerji ve malzeme tasarrufu sağlanıyor. Yeni teknolojiyle kavisli ve keskin hatlı imalatlarda üretim kolaylığı sağlanıyor. Katmanlı beton üretim teknolojisiyle endüstriyel ve inşaat atıklarının da kullanılmasıyla geri dönüşümden elde edilen beton sarfiyatı azaltılarak, çevre dostu imalatlar elde ediliyor. - ANTALYA