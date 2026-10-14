Antalya'da BAİB ve OSB zirvesinde yeşil dönüşümle ihracatta rekabet hedeflendi - Son Dakika
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Antalya'da BAİB ve OSB zirvesinde yeşil dönüşümle ihracatta rekabet hedeflendi

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Antalya OSB Bölge Müdürlüğünde BAİB ve OSB işbirliğiyle düzenlenen zirvede sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm ele alındı. BAİB Başkan Yardımcısı Harun Öztürk, sanayide sürdürülebilir dönüşümü hızlandırmayı ve ihracatta rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Antalya'da, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) işbirliği ile "Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Zirvesi" gerçekleştirildi.

Antalya OSB Bölge Müdürlüğündeki zirvede, sürdürülebilir üretim, çevre dostu sanayi ve yeşil dönüşüm konuları değerlendirildi.

BAİB Başkan Yardımcısı Harun Öztürk, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, zirve ile sanayide sürdürülebilir dönüşümün hızlandırılması ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması hedeflediklerini belirtti.

Zirvede katılımcılarla yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, sürdürülebilir üretim, ihracatta rekabetçilik, finansman olanakları ve güncel mevzuata uyum süreçlerini ele aldıklarını aktaran Öztürk, verimli bir toplantı yaptıklarını kaydetti.

Öztürk, sanayiciler ve ihracatçılar olarak çevresel konuları önemsediklerini, yatırımları da bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Zirveyi, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İncir, Bölge Müdürü İlhan Metin ve BAİB Genel Sekreteri Ümit Sezer de takip etti.

Kaynak: AA
Harun ÖztürkAntalyaEkonomiGüncelÇevreOSBSon Dakika

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