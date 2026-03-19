Antalya'da Bayram İçin Güvenlik Önlemleri Artıyor

19.03.2026 14:51
Antalya'da Ramazan Bayramı için güvenlik tedbirleri artırıldı, 10 bin 99 personel görevlendirildi.

Yerli ve yabancı turist hareketliliğinin yaşandığı Antalya'da, Ramazan Bayramı'nda görülecek yoğunluk nedeniyle güvenlik tedbirleri artırıldı.

Vali Hulusi Şahin, Antalya Havalimanı nizamiye kapısında düzenlediği basın toplantısında, kentteki yoğunluğun ara tatil dolayısıyla erken başladığını ve bugünden itibaren daha da artacağını söyledi.

Gerek Antalyalıların gerekse yerli ve yabancı misafirlerin bayram tatilini huzur, güven ve mutluluk içerisinde geçirmeleri, memleketlerine, ülkelerine mutlu dönebilmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Şahin, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ara tatilin başladığı 13 Mart'tan itibaren tedbirler alınmaya başlandı ve bunlar 23 Mart tarihine kadar devam edecek. 24 saat esasına göre öncelikle trafik tedbirleri kapsamında 222 trafik ekibi görevlendirildi. 73 Şahin timi, 295 ekip ve 1179 personel görevlendirildi." dedi.

Şahin, 19-23 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğünce alınan genel güvenlik ve asayiş tedbirleri kapsamında 402 ekip ve 3 bin 217 personelin görev aldığını bildirerek, bu kapsamda 2 atlı polis timi, 45 motosikletli Yunus polis timi, 1 helikopter, 9 insansız hava aracı, 10 dedektör köpek ve 18 yaya devriye timinin 43 uygulama noktasında vatandaşların bayramını huzurlu ortamda geçirmesi için çalıştığını dile getirdi.

Sahadaki güvenlik güçlerinin sayısı artırıldı

İl Jandarma Komutanlığınca da her gün 195 tim, 930 personelle toplam 845 devriye faaliyeti icra edildiğini aktaran Şahin, bayram tatili boyunca 2 bin 150 tim ve 10 bin 99 asayiş personelinin görev yapacağını bildirdi.

Jandarma trafik birimlerince de günlük 55 trafik timi, 135 trafik personeliyle toplam 165 trafik devriyesi faaliyeti yürütüldüğünü açıklayan Şahin, bayram tatili süresince toplam 498 trafik timi ve 1215 trafik personeli görevlendirildiğini kaydetti.

Şahin, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığının ise deniz ve sahillerde 56 deniz, 56 kara aracı, 48 görev noktasında toplam 360 personelle çalışacağını, ayrıca bir dalış timi ve narkotik arama köpeğinin görev yapacağını belirtti.

Vatandaşlara özellikle trafik kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulunan Şahin, "Bir yerden bir yere gitmeye çalışıyoruz, bir yarış içerisinde değiliz. O yüzden vatandaşlarımıza sabır, itidal ve dikkat tavsiye ediyorum. En hızlı gidenle ortalama hızla giden arasında herhalde 5-10 dakikadan fazla mesafe olmaz. Kendimizi riske atarak, sevdiklerimizi riske atarak büyük acılara sebep vermeyelim." diye konuştu.

Antalya'da yerli ve yabancı turist hareketliliği yaşanıyor

Vali Şahin, tedbirlerin önleyici ve bilgilendirici nitelikte olduğunu, ceza yazmak gibi bir hedeflerinin olmadığının altını çizdi.

Antalya'nın bayramı turist hareketliliği açısından iyi şekilde geçireceğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Hem iç turizmin hareketli olduğu bir dönemi yaşıyoruz hem de diğer ülkelerden özellikle Ortodoks dünyadan misafirlerimiz geliyor. Onların Paskalya bayramları dolayısıyla. Orta Doğu'daki İran, ABD-İsrail çatışması nedeniyle biz normalde bu mevsimde Nevruz döneminde ciddi bir İran turisti alırdık. Onu artık alamıyoruz maalesef. Ama onu da iç turizmle absorbe edeceğimizi değerlendiriyorum. Şu anda turizm anlamında olumsuz bir durum yok. Yaz için ise konuşmak erken çünkü henüz Orta Doğu'daki çatışmanın boyutları netleşmedi. Devam edip etmeyeceğiyle ilgili de şu an itibarıyla bir şey söyleyemiyoruz."

Şahin, çatışmanın devam etmesi durumunda sadece turizm ve Türkiye ekonomisinin değil, dünya ekonomisinin etkilenmeyen hiçbir parçası kalmayacağını savundu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
