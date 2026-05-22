Antalya'da Bayram Yoğunluğu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Bayram Yoğunluğu Başladı

Antalya\'da Bayram Yoğunluğu Başladı
22.05.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Valisi Şahin, Kurban Bayramı ve Ziraat Kupası finaliyle otel doluluk oranlarının arttığını açıkladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı tatili ve Ziraat Türkiye Kupası final maçı dolayısıyla kentte yoğunluğun başladığını belirterek, otellerdeki doluluk oranlarının da yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Vali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ve bu kararın önceden açıklanmasının turizme pozitif yansıdığını ifade etti.

Tatil için misafirlerin Antalya'ya gelmeye başladığını kaydeden Şahin, "Yoğun bir trafik var. Yollardaki yoğunluğu görüyoruz. Otel doluluk oranlarımız çok iyi. Hemen hemen otellerimizin tamamı doldu. Misafirlerimizi ağırlamak için hazırlıklarımızı da tamamladık." diye konuştu.

Vali Şahin, ayrıca Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı dolayısıyla da kentte yoğunluğun arttığını dile getirdi.

"Otellerdeki yoğunluk sektör için çok iyi oldu"

Antalya'nın misafir ağırlamaya alışık bir kent olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı tatilinde yerli misafirlerimizi yoğunlukla ağırlayacağız. Yüksek sezon da başladı. Yabancı turistler, yabancı misafirlerimiz de geliyorlar. Onların da yoğunluğu var. Antalya her yaz olduğu gibi bu yaz da yoğun bir sezon geçirecek. Otellerdeki doluluk oranlarımız yüzde 100 oldu. Bu yoğunluk sektör için çok iyi oldu. Biliyorsunuz, bölgesel sıkıntılar ve gerilimin olduğu ağır bir baskı altında turizm sektörü. Özellikle maliyet baskısı, finansmana erişim baskısı... Avrupa da bizim ana pazarımız olduğu için oradaki enflasyon ve geçim sıkıntısı bize yansıyabiliyor. Bayram tatili bu açıdan mayıs ayını kurtaran bir etki yaptı."

Vali Şahin, Kurban Bayramı tatili için tüm tedbirleri aldıklarını, hazırlıkları tamamladıklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Bayram Yoğunluğu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye’de olmayacak Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye'de olmayacak
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede "Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi, “Devlet vatandaşa tuzak kurmaz“ deyip radar uygulamasını işaret etti Bakan Çiftçi, "Devlet vatandaşa tuzak kurmaz" deyip radar uygulamasını işaret etti
Yumurtada akıl almaz hile Ekipler hepsini toprağa gömdü Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

11:54
Dananın kuyruğu kopuyor Acun Ilıcalı’nın en büyük hayali gerçekleşebilir
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir
11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 12:03:08. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Bayram Yoğunluğu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.