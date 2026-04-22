Antalya'da E-ihracat Eğitimi
Antalya'da E-ihracat Eğitimi

22.04.2026 15:21
Güvenilir Ürün Platformu, Antalya'da e-ihracat eğitimleri ile ticaretin dijital yönünü ele aldı.

Antalya'da Güvenilir Ürün Platformu tarafından gerçekleştirilen "İhracatın Kahramanları Projesi E-İhracat Eğitimleri"nin 17. buluşması yapıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen buluşmada e-ihracat ve bu konuda verilen teşvikler anlatıldı.

Programın açılış töreninde konuşan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, dünyanın son 2 yıldır gümrükler koymak ve ihracatta zorlaştırıcı kurallar getirmek suretiyle yeniden şekillenmeye başladığını belirtti.

E-ticarette coğrafi işaretli yöresel ürünlerin önemine dikkati çeken Hacısüleyman, "Coğrafi işaret üzerine yapılan ticarette doğru üretim ve güven veren anlayış ile satamayacağımız ürün yok. Yeter ki o ürün alıcıya güven vermeli. Ürünümüzü meşhur, aranılan hale getirmemiz lazım ve doğru fiyatlama ile e-ihracata sunmamız lazım. Artık Yöresel Ürünler Fuarı'nın sloganı olan 'Sizin oraların nesi meşhur'un yanına 'Nasıl satar ve ekonomiye kazandırırım dememiz' lazım." dedi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Can ise küresel ticaretin önemli bir bölümünün dijital kanallar üzerinden gerçekleştiğini ifade etti.

Küresel e-ticaret hacminin 6,5 trilyon dolara ulaştığını dile getiren Can, "E-ticaret için artık 'Dünya ticaretinin kalbi.' diyebiliriz. Türkiye'de e-ticaretin toplam ticaretteki payı yüzde 20'ye yükseldi. Türkiye'nin e-ihracatı ve e-ihracat yapan firma sayısı her geçen yıl artıyor." diye konuştu.

Can, birlik olarak e-ticaret yapan firma sayısını artırmak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Antalya Başkanı Onur Kacar da e-ihracatın bir lüks değil zorunluluk olduğunu anlattı.

E-ihracatın Antalyalı üreticiler, sanayiciler için önemli bir fırsat sunduğunu kaydeden Kacar, dijital dünyada itibar inşa etmenin fiziksel dünyadan daha kıymetli olduğunu, güvenin markalaşmanın ilk adımı olduğunu vurguladı.

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül de e-ticaretin firmaların daha düşük maliyet ile daha hızlı ve geniş pazarlara ulaşması açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Etkinliğe, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak da katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
