 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da düzenlenen konferansta e-ticaret ve e-ihracatın önemi vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da düzenlenen konferansta e-ticaret ve e-ihracatın önemi vurgulandı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğinde düzenlenen 'Oniki E-Ticaret ve E-İhracat' konferansında, Antalya'da dijitalleşmenin ivme kazandığı ve e-ticaretin cari açıkla mücadelede önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Antalya\'da düzenlenen konferansta e-ticaret ve e-ihracatın önemi vurgulandı
11.01.2024 - 16:47,  Güncelleme: 17:02
Abone Ol

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğinde firmalara yönelik "Oniki E-Ticaret ve E-İhracat" konferansı düzenlendi.

ATSO Başkanı Ali Bahar, şehir merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen konferansta, Antalya ticaretinde son yıllarda dijitalleşmenin ivme kazandığını söyledi.

Şehirdeki işletmelerin dijital teknolojileri kullanarak daha verimli ve rekabetçi hale gelebileceklerinin daha da farkına vardığını belirten Bahar, "Antalya teknoloji kullanımında internet, akıllı telefon, sosyal medya ve e-ticaret kullanıcı oranlarında Türkiye ortalamasının üstünde. Şehrimizin teknoloji kullanımındaki bu oranlarda genç ve eğitimli nüfus önemli bir rol oynuyor. Tabii bu durum şehrin ekonomik gelişimi ve rekabet gücünün artmasına da etkili olmakta." diye konuştu.

Bahar, cari açıkla mücadelede e-ticaret ve e-ihracatın son derece önemli olduğunu vurguladı.

Programda, katılımcılara e-ticaret ve e-ihracat uygulamaları anlatıldı, ikili görüşmeler yapıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Antalya, İhracat, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da düzenlenen konferansta e-ticaret ve e-ihracatın önemi vurgulandı - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:41:44. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da düzenlenen konferansta e-ticaret ve e-ihracatın önemi vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement