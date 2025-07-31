Antalya\'da Ekonomik Destek İçin İkinci Kent Lokantası Açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği "Kent Lokantası" projesinin ikincisi, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli yemeğe ulaşabilmesi amacıyla Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde yapımını tamamladığı ikincisi Kent Lokantası'nı hizmete açtı. İlk günkü menüde tavuk çorbası, etli nohut, pilav ve salata yer aldı. Dar gelirli vatandaşlar, öğrenciler ve emekliler başta olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet verecek olan Kent Lokantası, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilecek. Lokanta, hem ekonomik hem de sağlıklı beslenme imkanı sunarak sosyal belediyeciliğin önemli bir örneğini hayata geçiriyor.

Hem uygun fiyatlı hem de hijyenik hizmet

EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, yeni açılan Kent Lokantasının, hizmet kalitesine ve sosyal sorumluluğa dikkat çekti. Muhittin Başkan'ın bir hayalini gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Ahmet Aydın, "Bu bölge dar gelirli vatandaşlarımızın daha yoğun yaşadığı bir bölge. Muhittin Başkanımız da bu nedenle burayı tercih etti. Belediyemize ait tüm tesislerde olduğu gibi burada da ozonlama sistemiyle hijyen sağlanıyor. Atatürk Parkı EKDAĞ Tesisleri, Barbaros Çay Bahçesi ve plajlardaki işletmelerimizde nasıl kaliteli ve sağlıklı ürünler sunuyorsak, Kent Lokantalarımızda da aynı kaliteyi sürdürüyoruz. Asıl amacımız; dar gelirli vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin ve emeklilerimizin faydalanabileceği sosyal tesisler açmak. Tüm vatandaşlarımızı Kent Lokantalarımıza bekliyoruz" dedi.

Bir çorba fiyatına 4 çeşit yemek

EKDAĞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Manavoğlu, "Piyasada bir çorba fiyatına dört çeşit yemek sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kent lokantalarımızda kullanılan tüm malzemeler, diğer sosyal tesislerimizde kullandığımız birinci sınıf ve kaliteli ürünlerle aynıdır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan büyük bir ilgi görüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak dar gelirli vatandaşlarımıza bir nebze de olsa katkı sağlamak adına bu tür tesisleri açmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vatandaş hizmetten memnun

Kent Lokantası'ndan faydalanan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Öğle yemeği için yeni açılan kent lokantasına gelen vatandaşlardan Can Keskin, "Fiyatları duyunca geldik. Tesis tertemiz, servis güzel, yemekler çok lezzetli. Bina yeni ve hijyen açısından çok iyi. Klima ve havalandırma sistemi oldukça yeterli. Lavabolar dahi pırıl pırıl. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" dedi. Vatandaşlardan Doğan Yıldıztekin ise, "Fiyatlar gayet makul, ortam temiz ve ferah. Bu güzel tesisi bizlere kazandırdığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA