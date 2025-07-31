Antalya'da Ekonomik Destek İçin İkinci Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Antalya'da Ekonomik Destek İçin İkinci Kent Lokantası Açıldı

Antalya\'da Ekonomik Destek İçin İkinci Kent Lokantası Açıldı
31.07.2025 10:50  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla Kepez Güneş Mahallesi'nde ikinci Kent Lokantası'nı açtı. Uygun fiyatlı ve hijyenik hizmet sunan lokanta, hem öğrenciler hem de emekli vatandaşlar için kaliteli yiyecek imkanı sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği "Kent Lokantası" projesinin ikincisi, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli yemeğe ulaşabilmesi amacıyla Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde yapımını tamamladığı ikincisi Kent Lokantası'nı hizmete açtı. İlk günkü menüde tavuk çorbası, etli nohut, pilav ve salata yer aldı. Dar gelirli vatandaşlar, öğrenciler ve emekliler başta olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet verecek olan Kent Lokantası, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilecek. Lokanta, hem ekonomik hem de sağlıklı beslenme imkanı sunarak sosyal belediyeciliğin önemli bir örneğini hayata geçiriyor.

Hem uygun fiyatlı hem de hijyenik hizmet

EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, yeni açılan Kent Lokantasının, hizmet kalitesine ve sosyal sorumluluğa dikkat çekti. Muhittin Başkan'ın bir hayalini gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Ahmet Aydın, "Bu bölge dar gelirli vatandaşlarımızın daha yoğun yaşadığı bir bölge. Muhittin Başkanımız da bu nedenle burayı tercih etti. Belediyemize ait tüm tesislerde olduğu gibi burada da ozonlama sistemiyle hijyen sağlanıyor. Atatürk Parkı EKDAĞ Tesisleri, Barbaros Çay Bahçesi ve plajlardaki işletmelerimizde nasıl kaliteli ve sağlıklı ürünler sunuyorsak, Kent Lokantalarımızda da aynı kaliteyi sürdürüyoruz. Asıl amacımız; dar gelirli vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin ve emeklilerimizin faydalanabileceği sosyal tesisler açmak. Tüm vatandaşlarımızı Kent Lokantalarımıza bekliyoruz" dedi.

Bir çorba fiyatına 4 çeşit yemek

EKDAĞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Manavoğlu, "Piyasada bir çorba fiyatına dört çeşit yemek sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kent lokantalarımızda kullanılan tüm malzemeler, diğer sosyal tesislerimizde kullandığımız birinci sınıf ve kaliteli ürünlerle aynıdır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan büyük bir ilgi görüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak dar gelirli vatandaşlarımıza bir nebze de olsa katkı sağlamak adına bu tür tesisleri açmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vatandaş hizmetten memnun

Kent Lokantası'ndan faydalanan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Öğle yemeği için yeni açılan kent lokantasına gelen vatandaşlardan Can Keskin, "Fiyatları duyunca geldik. Tesis tertemiz, servis güzel, yemekler çok lezzetli. Bina yeni ve hijyen açısından çok iyi. Klima ve havalandırma sistemi oldukça yeterli. Lavabolar dahi pırıl pırıl. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" dedi. Vatandaşlardan Doğan Yıldıztekin ise, "Fiyatlar gayet makul, ortam temiz ve ferah. Bu güzel tesisi bizlere kazandırdığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, antalya, Güneş, Kepez, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Ekonomik Destek İçin İkinci Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Fenerbahçe’den 145 milyon euroluk transfer Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk transfer
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti
’’Doktorlar’’ dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor ''Doktorlar'' dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor
Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ’’Atatürk Stadı neden olmadı’’ sorusunu Ali Koç yanıtladı Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ''Atatürk Stadı neden olmadı?'' sorusunu Ali Koç yanıtladı
Dünyaca ünlü şarkıcı, Giresun’daki düğüne katılma hikayesini anlattı Dünyaca ünlü şarkıcı, Giresun'daki düğüne katılma hikayesini anlattı
Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası işlem kodunu ’DMLKT’ olarak duyurdu Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası işlem kodunu 'DMLKT' olarak duyurdu
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor 8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu

10:44
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
10:32
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor İsrail’e şok üstüne şok
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
10:24
Icrypex’in sahibi Gökalp İçer’in tüm mal varlığına el konuldu
Icrypex'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığına el konuldu
10:04
Sedat Peker’in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
15:49
Araç sahipleri dikkat MTV borcunu ödemek için son gün yarın
Araç sahipleri dikkat! MTV borcunu ödemek için son gün yarın
15:41
Aile krizi büyüyor Feyza aktan, Özcan Deniz’in kardeşine zehir zemberek sözlerle yüklendi
Aile krizi büyüyor! Feyza aktan, Özcan Deniz'in kardeşine zehir zemberek sözlerle yüklendi
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti
15:09
Borsa yatırımcıları dikkat Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu
Borsa yatırımcıları dikkat! Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu
15:05
Mine Koşan’dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım
Mine Koşan'dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım
15:01
Kentte kriz derinleşiyor Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta
Kentte kriz derinleşiyor! Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta
14:56
Özel’in şartı kabul edildi CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu’na katılacak
Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak
14:47
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu
Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 11:04:07. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Ekonomik Destek İçin İkinci Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.