Antalya'da Fiyat Denetimi: 6 Bin 500 İşletmeye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antalya'da Fiyat Denetimi: 6 Bin 500 İşletmeye Ceza

Antalya'da Ramazan öncesi 6.500 iş yeri denetlendi, 2.225.000 lira ceza kesildi. Şikayetler mobil uygulama ile alınacak.

26.02.2025 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Ramazan öncesi toptancı, market, restoran ve kafelerde fiyat denetimi

2 ayda 6 bin 500 iş yeri denetlendi, 2 milyon 225 bin lira idari ceza uygulandı

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan:

"Vatandaşlar haksız fiyat artışı olduğunu düşündükleri ürünleri bize bildirebilir"

ANTALYA - Ramazan ayı öncesi Antalya'da faaliyet gösteren toptancı, market, restoran ve kafelere Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayetlerin Bakanlığın hayata geçirdiği Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulaması üzerinden yapabileceğini belirtti.

Antalya'da ramazan ayı öncesinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından toptancı, market, restoran ve kafelere yönelik fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerde tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde konulmasının yanı sıra raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ramazan ayı öncesinde denetimleri yoğunlaştırdıklarını belirten Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, ekiplerinin marketlerde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik, kafe ve restoranlarda ise menü denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

2 ayda 6 bin 500 işletme denetlendi

Özşahan, 2025 yılının ilk 2 ayında Antalya genelinde yapılan denetimlerde yaklaşık 6 bin 500 iş yerinin denetlendiğini ve 2 milyon 225 bin lira idari ceza uygulandığını belirterek, "2025 yılı içerisinde 6 bin 500 firma denetlendi ve 900 bine yakın ürün 283 aykırı firma 703 aykırı ürün tespit ettik. 703 aykırı firmaya toplam 2 milyon 225 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı. Kasa-fiyat karşılaştırmasının yanı sıra bizim bir ürün listemiz var. Haftada 2 defa bu ürünleri denetliyoruz, fiyat artışı var mı, yok mu diye. Fiyat artışı varsa bunun sebebini soruyoruz" dedi.

Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi uyarısı

Ramazan ayında tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla denetimleri sıklaştırdıklarını vurgulayan Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, vatandaşların karşılaştıkları ve haksız fiyat artışı olduğunu düşündükleri ürünleri Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulaması üzerinden bildirebileceklerini belirtti. Özşahan "Kafe, restoran, lokanta ve toptan gıda marketlerde denetimlerimiz başladı. Fiyat artışı var mı, yok mu, vatandaşın lehine kullanılıyor mu, indirimli ürünler var mı, gerçekten indirim yapılıyor mu, bunları denetliyoruz. Fiyat artışını önlemek amacıyla sık sık denetim yapıyoruz. Tüm ilçelerimizde denetimlerimizi yapmaktayız. Ayrıca bakanlığımızın oluşturduğu Haksız Fiyat Bildirimi uygulaması üzerinden vatandaşlarımız karşılaştıkları ve haksız fiyat artışı olduğunu düşündükleri ürünleri bize bildirebilirler. Bildirim direk olarak bizim sistemimize düşüyor, bizde gerekli denetimleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Fiyat Denetimi: 6 Bin 500 İşletmeye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:42 İddialar doğru çıktı Sevilen dizi final yapıyor İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
02:16 Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak 2 ayda çöküşü yaşadı Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 20:08:27. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Fiyat Denetimi: 6 Bin 500 İşletmeye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.