Antalya'da Fiyat Denetimi: 6 Bin 500 İşletmeye Ceza

Ekonomi

Antalya'da Ramazan öncesi toptancı, market, restoran ve kafelerde fiyat denetimi

2 ayda 6 bin 500 iş yeri denetlendi, 2 milyon 225 bin lira idari ceza uygulandı

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan:

"Vatandaşlar haksız fiyat artışı olduğunu düşündükleri ürünleri bize bildirebilir"

ANTALYA - Ramazan ayı öncesi Antalya'da faaliyet gösteren toptancı, market, restoran ve kafelere Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayetlerin Bakanlığın hayata geçirdiği Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulaması üzerinden yapabileceğini belirtti.

Antalya'da ramazan ayı öncesinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından toptancı, market, restoran ve kafelere yönelik fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerde tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde konulmasının yanı sıra raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ramazan ayı öncesinde denetimleri yoğunlaştırdıklarını belirten Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, ekiplerinin marketlerde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik, kafe ve restoranlarda ise menü denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

2 ayda 6 bin 500 işletme denetlendi

Özşahan, 2025 yılının ilk 2 ayında Antalya genelinde yapılan denetimlerde yaklaşık 6 bin 500 iş yerinin denetlendiğini ve 2 milyon 225 bin lira idari ceza uygulandığını belirterek, "2025 yılı içerisinde 6 bin 500 firma denetlendi ve 900 bine yakın ürün 283 aykırı firma 703 aykırı ürün tespit ettik. 703 aykırı firmaya toplam 2 milyon 225 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı. Kasa-fiyat karşılaştırmasının yanı sıra bizim bir ürün listemiz var. Haftada 2 defa bu ürünleri denetliyoruz, fiyat artışı var mı, yok mu diye. Fiyat artışı varsa bunun sebebini soruyoruz" dedi.

Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi uyarısı

Ramazan ayında tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla denetimleri sıklaştırdıklarını vurgulayan Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, vatandaşların karşılaştıkları ve haksız fiyat artışı olduğunu düşündükleri ürünleri Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulaması üzerinden bildirebileceklerini belirtti. Özşahan "Kafe, restoran, lokanta ve toptan gıda marketlerde denetimlerimiz başladı. Fiyat artışı var mı, yok mu, vatandaşın lehine kullanılıyor mu, indirimli ürünler var mı, gerçekten indirim yapılıyor mu, bunları denetliyoruz. Fiyat artışını önlemek amacıyla sık sık denetim yapıyoruz. Tüm ilçelerimizde denetimlerimizi yapmaktayız. Ayrıca bakanlığımızın oluşturduğu Haksız Fiyat Bildirimi uygulaması üzerinden vatandaşlarımız karşılaştıkları ve haksız fiyat artışı olduğunu düşündükleri ürünleri bize bildirebilirler. Bildirim direk olarak bizim sistemimize düşüyor, bizde gerekli denetimleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.