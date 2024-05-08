Antalya'da Geri Dönüşüm Atölyesi: Gardroplarımızdaki Olimpik Havuzlar - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Geri Dönüşüm Atölyesi: Gardroplarımızdaki Olimpik Havuzlar

Antalya\'da Geri Dönüşüm Atölyesi: Gardroplarımızdaki Olimpik Havuzlar

Muratpaşa Belediyesi, 'Bahçede Yaşam Var' etkinlikleri kapsamında kıyafetlerin geri dönüşümü konusunda atölye çalışması düzenledi. Etkinlikte, vatandaşlar yeni kıyafet satın almadan yenileme tekniklerini öğrendi.

08.05.2024 12:16  Güncelleme: 12:55
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 'Bahçede Yaşam Var' etkinlikleri kapsamında kıyafetlerin geri dönüşümü konusunda atölye çalışması düzenledi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, yeni kıyafet satın almadan yenilemeyi 'Gardroplarımızdaki Olimpik Havuzlar' başlıklı atölyede öğrendi.

Muratpaşa Belediyesi'nin çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla 2023'te başlatılan Bahçede Yaşam Var etkinlikleri farklı konularla devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Canan Keleş'in katıldığı etkinlik, Demircikara Mahallesi Şirinler Parkı'nda düzenlendi.

Kot pantolon üretimi için 7 bin 500 litre su kullanılıyor

Tekstil ürünlerini konu alan 'Gardroplarımızdaki Olimpik Havuzlar' başlıklı atölye, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mine Aydoğan'ın anlatımıyla gerçekleşti. Aydoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2019'da yayınladığı raporuna göre küresel giyim üretimde tek bir kot pantolon üretimi için 7 bin 500 litre su kullanıldığının altını çizdi. Mine Aydoğan, giyim alanında hızla artan tüketim kültürünün azaltılması ve kıyafetlerin geri dönüştürülmesinin çevre korumada önemli bir unsur olduğunu söyledi. Aydoğan ayrıca çeşitli teknikler kullanarak geri dönüştürdüğü kıyafet koleksiyonunun yapım aşamalarını da katılımcılarla paylaştı.

'Bahçede Yaşam Var' etkinlikleri devam edecek

Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin, 2023'te başlattıkları 'Bahçede Yaşam Var' etkinliklerini kent sakinleriyle buluşturarak devam ettirmeyi planladıklarını söyledi. Şahin, "Geri dönüştürülebilir her türlü atıkla ilgili nasıl tasarruf sağlayabilir, nasıl tekrar kullanabiliriz, geri dönüşüme gitmeden önce evlerimizde nasıl tasarrufa teşvik edebiliriz diye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrendiğim tekniklerle, kıyafetlerimi yenileyeceğim"

Etkinliğe sosyal medya hesapları üzerinden haberdar olarak katıldıklarını ifade eden Dilek İnce, kızının ikinci el sürdürülebilirlik mağazası olduğunu ve bu atölyede yeni teknikler öğrenerek faydalı olacağı heyecanını taşıyarak geldiğini söyledi. Farklı yenileme tekniklerini bu çalışma sayesinde öğrendiğini aktaran İnce, "Hocamız kıyafetlerini kendisi yapmış, bayıldık, şahane. Evimde dün akşam kıyafet toparlıyordum. Şimdi burada öğrendiğim tekniklerle, onları yenileyeceğim" diye konuştu.

Aydoğan, yenileme tekniklerinin yanı sıra pantolonları bluz, şalları etek, pareoları fular gibi farklı formlarda kullanarak, kıyafet çeşitliliğinin alışveriş yapmaya gerek duymadan sağlanabileceğini gösterdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Geri Dönüşüm Atölyesi: Gardroplarımızdaki Olimpik Havuzlar - Son Dakika

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