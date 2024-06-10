Antalya'da Kurban Bayramı öncesi market denetimi yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Kurban Bayramı öncesi market denetimi yapıldı

Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde şehir merkezinde bulunan bir zincir marketin şubesinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Antalya İl Ticaret Müdürü Halil Özşahan, günlük 100 denetim yapıldığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde ise Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir zincir marketin şubesine habersiz giden ekipler, ürün fiyatlarını inceleyip not aldı. Denetim sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

10.06.2024 14:50
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Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'nde görevli ekipler, Kurban Bayramı öncesinde şehir merkezinde bulunan bir zincir marketin şubesinde denetim gerçekleştirdi. Bayram öncesi denetimleri sıklaştırdıklarını açıklayan Antalya İl Ticaret Müdürü Halil Özşahan, "19 ilçe ile birlikte Antalya'da günlük 100 denetim yapılıyor" dedi.

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince etiket ve fahiş fiyat denetimi yaptı. 10 şehirde yapılan eş zamanlı denetimlerde Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir zincir marketin şubesine habersiz giden ekipler, marketteki tüm ürünlerin fiyatlarını inceleyip not aldı.

Ellerindeki alışveriş arabasına vatandaşın çok sık tükettiği ürünleri yerleştiren ekipler, reyon fiyatıyla kasa fiyatını karşılaştırdı. Denetimle zincir market şubesinde bir olumsuzluğun olmadığı tespit edildi. Antalya İl Ticaret Müdürü Halil Özşahan, vatandaşların menfaatini korumak amacıyla denetimlerin sıklaştırıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bayram öncesi denetimlerimizi sıklaştırdık, her gün denetimimiz var. Vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla yine sahadayız. Kasadaki etiket fiyatı ile raf fiyatı birbirini tutuyor mu, etiketin gramajı ile ürünün gramajı aynı mı diye bakıyoruz. Özellikle manav reyonunda sebze ve meyvenin çıkış yeri, oradan alınan fiyatı buradaki fiyatı kontrol ediliyor. Künyesine bakarak, nereden ne kadar fiyatla alındığını öğreniyoruz. Kurallara uymayanlara 2 bin 200 TL yaptırım uyguluyoruz. 19 ilçe ile birlikte Antalya'da günlük 100 denetim yapılıyor."

Antalya İl Ticaret Müdürü Halil Özşahan, vatandaşlardan alışverişin tamamlandığı sırada etiket fiyatı ile kasadaki fiyatı karşılaştırmalarını talep ederek, şu şekilde devam etti:

"Vatandaşlarımızdan talebimiz vitrindeki ile kasadaki fiyatı karşılaştırmaları, eğer arada bir fark varsa vatandaşın menfaatine olan fiyat uygulamak zorunda, bu konuda vatandaşların bilinçli olmasını temenni ediyoruz. Aksi bir durumda Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilirler." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Kurban Bayramı öncesi market denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kurban Bayramı öncesi market denetimi yapıldı - Son Dakika
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