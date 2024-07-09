Antalya\'da Kurulan Rulo Çim Üretim Tesisi ile 2 Yılda 5 Milyon TL Tasarruf Sağlandı

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı olan çimleri Lara Atık Su Arıtma Tesisi yanında 2022 yılında kurulan Rulo Çim Üretim Tesisi'nde üretiyor. Tesiste üretilen kuraklığa dayanıklı yazlık ve kışlık rulo çimler kentin farklı noktalarındaki peyzaj çalışmalarında kullanılıyor. Tesis ile 2 yılda 5 milyon lira tasarruf sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne bağlı Lara Atık Su Arıtma Tesisi yanında yer alan ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Rulo Çim Üretim Tesisi'nde rulo çim üretiliyor. 30 bin metrekarelik alanda Antalya'nın iklim şartlarına uygun ve daha az suya ihtiyaç duyan, kuraklığa dayanıklı rulo çim üretimi gerçekleştiriliyor.

2 yılda 5 milyon TL tasarruf

Tesiste üretilen susuzluğa dayanıklı çim hem yeşil alanların bakım maliyetini en aza indiriyor, hem de su tüketimini önemli ölçüde azaltarak tasarruf sağlanıyor. Kurulan bu tesis ile 2 yılda 5 milyon TL tasarruf sağlandı. Üretimi yapılan rulo çimlerin aynı gün uygulama işlemi yapılıyor. Böylece adaptasyon problemi yaşanmamış oluyor. Üretimi yapılan rulo çimler refüj, park gibi alanlarda kullanılıyor. - ANTALYA