Antalya'da lisianthus üretimi 14 yılda Avrupa pazarına açıldı - Son Dakika
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Antalya'da lisianthus üretimi 14 yılda Avrupa pazarına açıldı

Antalya\'da lisianthus üretimi 14 yılda Avrupa pazarına açıldı
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Antalya'da 14 yıl önce Bulgaristan'daki bir firmanın talebiyle lisianthus üretimine başlayan Mehmet Bulgan, yılda 200 bin dal çiçeğin yaklaşık yarısını Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Kuzey Makedonya'ya ihraç ediyor. Karanfil ağırlıklı üretimini farklı türlerle çeşitlendiren Bulgan, çiçeğin kalanını iç piyasada değerlendiriyor.

Antalya'da 14 yıl önce Bulgaristan'daki bir firmanın talebiyle lisianthus çiçeği üretmeye başlayan Mehmet Bulgan, Bulgaristan başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor.

Kentte yaklaşık 25 yıldır karanfil ağırlıklı çiçek üretimi ve ihracatı yapan Bulgan, Bulgaristan'dan bir firmanın talebi üzerine 2012'de katlı ve zarif yapısıyla bilinen, gül ve laleye benzerliğinden dolayı sıkça tercih edilen lisianthus çiçeğinin üretimine başladı.

İlk yıllarda çiçeği sadece Bulgaristan'a gönderen Bulgan, farklı ülkelerden de talep edilmesi üzerine Avrupa'ya açıldı.

Yılda 200 bin dal çiçek üretiliyor

Farklı türlerle ihracat ürünlerini de çeşitlendiren Bulgan, AA muhabirine, kent merkezinde ve Elmalı'da çiçek seralarının olduğunu ve yazlık, kışlık dönemlere göre üretim yaptığını söyledi.

Genellikle karanfil üzerine yoğunlaştığını ancak alıcıların taleplerini de değerlendirdiklerini belirten Bulgan, "Bulgaristan'daki bir firmadan lisianthus için talep geldi. Ben de 2012'de ilk üretime başladım. Çiçek bölgeyi de sevdi. Ürettiğimiz çiçekler iç piyasaya ve ihracata gidiyor. Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Kuzey Makedonya'ya gönderiyorum." dedi.

Bulgan, üretimin büyük bir kısmını Bulgaristan'a gönderdiklerini kaydetti.

Farklı renklerde üretim yapabildiklerini anlatan Bulgan, en fazla beyaz, kırmızı, pembe ve mor renklerinin talep edildiğini dile getirdi.

Yılda 200 bin dal üretip, yaklaşık yarısını ihraç ettiklerini ve geri kalanını iç piyasada değerlendirdiklerini ifade eden Bulgan, "Bir dönümde 25-26 bin civarında dal kesiyoruz. Kesime temmuzda başlıyoruz, kışın üretimimiz yok." dedi.

Çiçeğin yetiştirilmesiyle ilgilenen Rüstem Habeş de lisianthusun narin bir çiçek olduğunu söyledi.

Habeş, mayıs gibi ekimine başladıkları çiçeğin, kasıma kadar üretiminin yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Macaristan, Makedonya, Romanya, Antalya, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da lisianthus üretimi 14 yılda Avrupa pazarına açıldı - Son Dakika

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