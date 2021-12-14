Antalya'da Mutfak Eşyaları ve Ev Tekstili İhracat Fuarı açıldı

Mutfak eşyaları ve ev tekstili sektörünün profesyonelleri Antalya'da buluştu.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen 12. Mutfak Eşyaları ve Ev Tekstili İhracat Fuarı, 115 firma ile 37 ülkeden 600 yabancı alım heyetinin katılımıyla açıldı.

Maximum Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bayram, gazetecilere, fuara bu yıl başta Kuzey Afrika olmak üzere birçok ülkeden ciddi ilgi olduğunu söyledi.

Cezayir, Tunus, Fas, Libya ve Moritanya ile Orta Doğu'dan ve Körfez ülkelerinden talep geldiğini belirten Bayram, "Ülkemizden farklı ülkelere ihracatı yapılan her marka bizim için çok önemli. Türkiye'deki tüm markalara oldukça değer veriyoruz. Diğer ülkelerdeki pazarlara ulaşmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Fuarda hedefimiz 4 günde 60 milyon dolar ihracat rakamını yakalamak." diye konuştu.

Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemdeki açıklamalarının ihracatçıları motive ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu ihracatın önünü açtığının bir göstergesi. Son dönemlerdeki kur artışının da ihracatı ne kadar tetiklediğini görüyoruz. Kur artışı ihracatçı için her zaman büyük bir avantaj. Biz sektör olarak fuardan önce birçok siparişi tamamlamış durumdayız. Bu organizasyonda yapacağımız satışlarla beraber 2022 yılının ilk 4-5 aylık kapasitemizi doldurmayı hedefliyoruz."

Alışveriş için fuara gelen Cezayirli iş insanı Youcef Bouaziz de Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Bouaziz, Türk mallarını kalitesinden dolayı tercih ettiklerini belirtti.