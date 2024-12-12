Antalya'da Tarımda İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Tarımda İşbirliği Protokolü İmzalandı

Antalya\'da Tarımda İşbirliği Protokolü İmzalandı

ATB ve Tarım Müdürlüğü, Antalya tarımını geliştirmek için protokol imzaladı. 5 konuda iş birliği hedefleniyor.

12.12.2024 12:55
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Tarımda İşbirliği Protokolü" imzalandı. Protokol imza töreni, Valilik makamında Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal'ın katılımıyla gerçekleşti.

Tarımın başkenti Antalya'yı, tarımda daha ileriye götürmek amacıyla kurumlar arası iş birliğini öngören protokol ile Antalya'nın tarımsal potansiyelinin yükseltilmesi ve tarımda markalaşması hedefleniyor. Protokol ile Antalya'da tarımsal üretimin modernizasyonu ve verimliliğinin artırılması amacıyla organize tarım bölgeleri kurulması, Türk Cumhuriyetleri arasında tarımsal iş birliği projesi hazırlanması, genç neslin tarımda kalmasını teşvik edecek, tarımla ilgilenmesini sağlayacak "Yeni Nesil Tarım Programı" düzenlenmesi, Antalya'da tarım ve hayvancılık alanında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla ortak çalıştaylar düzenlenmesi, Antalya'da uluslararası düzeyde bir akıllı tarım ve teknoloji fuarı düzenlenmesi öngörülüyor.

"Tarımda öncü adımları Antalya atıyor"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, tarımda iş birliği protokolünün Antalya için hayırlı olmasını diledi. Antalya'nın turizmde olduğu gibi tarımda da amiral gemisi olduğunu vurgulayan Vali Şahin, "Tarımda bütün yenilikler, öncü adımlar Antalya'da atılıyor. Protokol ile bu öncü adımlardan bir tanesini daha hayata geçiriyoruz. Yapılacak ortak çalışmalarla, Türk Cumhuriyetlerinin tarımda iş birliği konusunda önemli adımlar atılacak. Antalya olarak tarıma dayalı organize bölgeler konusunda biraz geride kaldık. Protokol ile Antalya'da tarıma dayalı ihtisas organize tarım bölgeleri kuracağız. Süs bitkileri ve çiçekçilik konusu başta olmak üzere 3 organize tarım bölgesini protokol çerçevesinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"İş birliği Antalya tarımını güçlendirecek"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, tarımın Antalya için önemini vurgularken, geleneksel yöntemlerle artık tarımdan beklenen katma değerin elde edilemediğini ifade etti. Protokol kapsamında Antalya'da organize tarım bölgesi kurmayı hedeflediklerini belirten Çandır, tarımın başkenti Antalya'da buna ihtiyaç olduğunu vurguladı. Antalya tarımının katma değerini artırmak için Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte çalışacaklarını söyleyen Çandır, "Teknolojik gelişmelerle firmalarımızın kapasitesinin yükseltilmesi için birlikte Sayın Valimizin koordinatörlüğünde birlikte çalışacağız" dedi. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in Antalya tarımını geliştirmek için sektörün önünü açtığını belirten Çandır, "Bize her türlü konuda destek veriyor. Protokolün Antalya tarımına güç katacağına inanıyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.

5 konuda iş birliği yapılacak

Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, 5 konuda iş birliği protokolü imzaladıklarını belirtirken, protokolün hayırlı olmasını diledi. Erkal, protokol ile Antalya'da organize tarım bölgeleri kurulması, Türk Cumhuriyetleri arasında tarımsal iş birliği projesi hazırlanması, yeni nesil tarım programı düzenlenmesi, tarımla ilgili ortak çalıştaylar düzenlenmesi, uluslararası düzeyde akıllı tarım ve teknoloji fuarı düzenlenmesini hedeflediklerini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Tarımda İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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