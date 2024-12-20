Antalya'da Taze Deniz Ürünleri İçin Yeni Bir Çarşı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Taze Deniz Ürünleri İçin Yeni Bir Çarşı

Antalya\'da Taze Deniz Ürünleri İçin Yeni Bir Çarşı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Düden Balık Çarşısı, taze ve uygun fiyatlı deniz ürünleri sunarak Antalyalıların vazgeçilmezi haline geliyor. Özellikle sabah erken saatlerde gerçekleştirilen mezat ile seçilen balıklar, kilo ile satışa sunulmakta ve restoran hizmeti ile de pişirilerek tüketilebiliyor.

20.12.2024 11:28  Güncelleme: 11:31
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Düden Balık Çarşısı, Antalyalıları taze ve uygun fiyatlı deniz ürünleriyle buluşturuyor. Sabahın erken saatlerinde mezattan özenle seçilen taze balıklar, çarşıdaki tezgahtan kilo ile uygun fiyata satışa sunuluyor. İsteyen vatandaşlar, seçtikleri balıkları restoranda pişirterek de tüketebiliyor.

Düden Park içinde yer alan EKDAĞ Düden Balık Çarşısı, taze deniz ürünlerini denizden sofraya uygun fiyatla ulaştırıyor. Restoran hizmeti veren çarşı aynı zamanda vatandaşlara kilo ile günlük balık satışı da yapıyor. Her sabah saat 04.30'da Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki mezatta yerini alan EKDAĞ A.Ş. yetkilileri, deniz ürünlerinin tazeliğini ve kalitesini kontrol ederek, satın alıyor. Soğuk zincirle Düden Balık Çarşısı'na getirilen taze deniz ürünleri, uygun fiyatla satışa sunuluyor. Kimi vatandaş satın aldığı balığı temizletip evinin yolunu tutarken, kimi de restoran kısmında pişirtip, tüketebiliyor. Balık Çarşısı, lüks bir restoranı aratmıyor.

"Denizden sofraya taze balık"

EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, amaçlarının Antalyalıları uygun fiyatla en iyi deniz ürünlerine ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, "Her sabah mezata katılarak vatandaşlarımıza sunacağımız ürünlerin tazeliğinden ve kalitesinden emin oluyoruz. Denizden çıkan taptaze ürünleri sofralara taşıyoruz. Vatandaşlarımız burada hem kaliteli balık satın alabiliyor hem de bu ürünlerin lezzetini yerinde deneyimleyebiliyor. Balıkçılarımızın emeğini ve denizlerimizin bereketini halkımıza ekonomik şekilde sunuyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Taze Deniz Ürünleri İçin Yeni Bir Çarşı - Son Dakika

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