Antalya'da Uzay Kongresi: Daha Fazla Uzaya İhtiyacımız Var - Son Dakika
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Antalya'da Uzay Kongresi: Daha Fazla Uzaya İhtiyacımız Var

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77. Uluslararası Uzay Kongresi, 'Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var' temasıyla Antalya'da yapılacak.

Dünyanın önde gelen uzay aktörleri, 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) uzayın barışçıl kullanımı temelinde "The World Needs More Space" (Dünyanın Daha Fazla Uzaya/Alana İhtiyacı Var) teması altında bir araya gelecek.

Uluslararası Uzay Kongresi 2026, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansının ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Türkiye'nin uzay diplomasisindeki ve Milli Uzay Programı'ndaki vizyonunu küresel arenaya taşıyacak.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından, her yıl düzenlenen etkinlik için ev sahibi ülkeler tarafından bir tema belirleniyor.

Türkiye'nin belirlediği "The World Needs More Space" teması, 77. Uluslararası Uzay Kongresi 2026 Antalya'nın yalnızca uzayın keşfini ifade eden bir mottosu değil insanlığın ortak geleceğine yönelik güçlü vizyonu ve küresel çağrıyı da temsil ediyor.

?"More Space" çok katmanlı anlam taşıyor

Mottoda yer alan "More Space" ifadesi, en temel anlamıyla insanlığın keşfetmeye, anlamaya ve sorumlu şekilde kullanmaya devam edeceği daha fazla uzaya dikkati çekiyor. Bununla birlikte ifade, uzayın ve uzay ekosisteminin herkes için daha erişilebilir ve kapsayıcı olması gerektiğine yönelik bir çağrı olarak öne çıkıyor.

"More Space", kadınlar için daha fazla fırsat, genç nesiller için daha fazla ilham ve katılım, gelişmekte olan ve uzay ekosistemine yeni dahil olan ülkeler için daha fazla temsil anlamına da geliyor. Tema, ayrıca araştırmacılara, girişimcilere, yenilikçi fikirlere, bilimsel çalışmalara, teknoloji geliştirmeye ve uluslararası işbirliklerine daha fazla alan açılmasını simgeliyor.

Bu yönüyle motto, uzay sektörünün daha çeşitli, kapsayıcı ve işbirliğine açık bir geleceğe doğru ilerlemesi gerektiği mesajını veriyor.

Uzayın "barışçıl kullanımı" temel alınacak

Kongrede uzayın güvenli, barışçıl, erişilebilir ve sürdürülebilir kullanımının korunması, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun bütün ülkelerin uzay teknolojilerinin sunduğu imkanlardan yararlanabilmesi ve yeni nesillerin uzay çalışmalarına daha fazla dahil edilmesi ele alınacak.

Yer gözlemi ve iklim takibinden afet yönetimine, uydu haberleşmesinden yapay zekaya, ticari uzay faaliyetlerinden derin uzay görevlerine kadar geniş bir alandaki gelişmeler, teknik oturumlar ve üst düzey toplantılarda değerlendirilecek.

?Fikirler kalıcı mirasa dönüşecek

Fikirlerin ortak platformda değerlendirileceği bu küresel kongrenin ardından bilimsel ve teknolojik ortaklıkların kalıcı mirasa dönüşmesi bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açıklamasında, kongrenin yeni diyalog kanalları açmasını, bilimsel toplulukları bir araya getirmesini, endüstriyel ortaklıkları desteklemesini ve gençlere ilham vermesini hedeflediklerini bildirmişti.

?Başvurularda rekor

Bu yıl düzenlenecek kongre, 108 ülkeden 8 bin 330 bildiri özetiyle, Uluslararası Uzay Kongresi tarihindeki en yüksek bildiri özeti başvuru sayısına ulaşırken 100'den fazla ülkeden 10 bini aşkın katılımcının Antalya'da buluşması bekleniyor.

Böylece "The World Needs More Space" temasının, uzayda daha fazla keşfin yanı sıra kadınlara, gençlere, yeni fikirlere ve sürdürülebilir geleceğe daha fazla alan açılması yönünde küresel çağrı niteliği taşıması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Teknoloji, Ekonomi, Antalya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Uzay Kongresi: Daha Fazla Uzaya İhtiyacımız Var - Son Dakika

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