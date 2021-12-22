Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısının 9 milyonu aştığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleriyle Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'yı ziyaret eden turist sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya'da aşılama çalışmaları, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirlerinin meyvelerini vermeye devam ettiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"2021 yılının 1 Ocak- 21 Aralık döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 164 oranında artış kaydederek 9 milyon 2 bin 217'ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 410 bin 44 olmuştu. Bu yıl Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada Rusya yer alırken Rusya'yı Ukrayna, Almanya ve Polonya takip ediyor."