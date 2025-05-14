Antalya\'da Yeni Vergi Daireleri Hizmete Girdi

Antalya'nın Kaş, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde kurulan yeni vergi dairesi müdürlükleri 12 Mayıs Pazartesi günü resmen hizmet vermeye başladı. Yeni birimlerle birlikte mükelleflere daha etkin ve verimli hizmet sunulması hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mükellef odaklı ve etkin hizmet anlayışı doğrultusunda Antalya'da vergi hizmetleri genişletiliyor. Bu kapsamda Antalya Defterdarlığına bağlı olarak Kaş, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde yeni vergi dairesi müdürlükleri kuruldu. Daha önce Mal Müdürlükleri bünyesinde gelir servisi olarak hizmet veren birimler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni idari yapılanmasıyla birlikte bağımsız vergi dairesine dönüştürüldü. Kaş, Finike ve Gazipaşa Vergi Dairesi Müdürlükleri 12 Mayıs Pazartesi günü resmen hizmet vermeye başladı. Yetkililer, söz konusu ilçelerin sosyo-ekonomik yapısı, işlem yoğunluğu ve mükellef sayısı göz önünde bulundurularak yapılan bu düzenleme sayesinde vergi hizmetlerinin daha hızlı, etkili ve vatandaş odaklı yürütüleceğini belirtti. - ANTALYA