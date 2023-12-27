 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Yılbaşı Çarşısı HayatPark ve Kadın Emek Pazarı'nda Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Yılbaşı Çarşısı HayatPark ve Kadın Emek Pazarı'nda Kuruldu

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi tarafından her yıl farklı noktalarda kurulan Yılbaşı Çarşısı, bu yıl HayatPark ve Kadın Emek Pazarı içerisinde yer aldı. Hem çocuk hem de yetişkinler için binlerce el emeği ürünün sergilendiği çarşı, yoğun ilgi gördü.

Antalya\'da Yılbaşı Çarşısı HayatPark ve Kadın Emek Pazarı\'nda Kuruldu
27.12.2023 - 15:52,  Güncelleme: 15:55
Abone Ol

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi'nin her yıl farklı noktalarda kurduğu ve el emeği ürünlerin sergilendiği Yılbaşı Çarşısı, bu yıl HayatPark ve Kadın Emek Pazarı içerisinde kuruldu. Hem çocuk hem de yetişkinler için binlerce ürünün yer aldığı dükkanlar yoğun ilgi görüyor.

Konyaaltı Belediyesi, yeni yıla özel yılbaşı çarşısı kurdu. Geçtiğimiz yıl belediye hizmet binası önünde kurulan çarşı, bu yıl HayatPark'ta kuruldu. Çarşıda, hem çocuk hem de yetişkinler için birbirinden renkli binlerce el emeği ürün satışa sunuldu. Takı, seramik, tekstil, oyuncak ve yılbaşına özel çeşitli ürünlerin yer aldığı stantlar gün boyu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. HayatPark'ta kurulan çarşının yanı sıra, Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi yanında yer alan Kadın Emek Pazarı içerisinde de emekçi kadınların yeni yıla özel hazırladığı ürünler beğeni topluyor.

7 Ocak'a kadar açık kalacak

Yılbaşı çarşısını ziyaret eden vatandaşlar ise birbirinden renkli el emeği ürünleri bir arada bulabildikleri için memnun kaldı. Konyaaltı Belediyesi'nin ücretsiz seramik kursunda öğrenci olduğunu aktaran Zeynep Ercan, "Standımdaki ürünleri bu eğitimlerde öğrendiklerimle ortaya çıkardım ve burada kazanca dönüştürüyorum. HayatPark içerisinde yer alan çarşı, 7 Ocak tarihine kadar açık kalacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Konyaaltı Belediyesi, Antalya, Yılbaşı, Etkinlikler, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Yılbaşı Çarşısı HayatPark ve Kadın Emek Pazarı'nda Kuruldu - Son Dakika


16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25
Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21
Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02
Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı

Son Dakika
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21 Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19 İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02 Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı
14:55 Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 16:30:07. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Yılbaşı Çarşısı HayatPark ve Kadın Emek Pazarı'nda Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement