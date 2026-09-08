Antalya\'da zeytin rekoltesinin yüzde 40 artması beklenirken üretici taban fiyat istedi

Antalya Ticaret Borsası (ATB), hasat sezonu öncesinde zeytin ve zeytinyağı sektörü temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantıda, zeytin rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 40 artış beklenildiği belirtilirken, zeytinde taban fiyat belirlenmesi gerektiği dile getirildi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) hasat öncesinde Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi. ATB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığında yapılan toplantıya, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Gök, ATB 4. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Zafer Tan, Kumluca ve Manavgat Ziraat Odası başkanları, ATB üyeleri, oda ve borsa temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlardan temsilciler, üretici ve zeytinyağı sıkım fabrikası sahipleri katıldı.

"Tarım değer bulsun"

ATB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bülbül, her yıl hasat öncesinde sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek zeytin ve zeytinyağı sektörünü değerlendirdiklerini belirtirken, Borsa olarak tarımın değer bulması için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Antalya'nın Gazipaşa'dan Kaş'a uzanan sahil şeridinde zeytin yetiştiriciliği yapıldığını belirten Bülbül, zeytin ve zeytinyağında kalite ve katma değerin artırılması gerektiğini kaydetti. Geçen yıl kurak iklim şartlarının rekolteyi olumsuz etkilediğini hatırlatan Bülbül, bu yıl zeytinde yüksek rekolte beklentisi olduğunu dile getirdi. Bülbül, COP31'in Kasım'da Antalya'da gerçekleştirileceğini belirtirken, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerinin yanı sıra su, üretim maliyetleri, sürdürülebilir üretim ve tarımın geleceği gibi başlıkların daha güçlü şekilde ele alınması açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

"Zeytinde var yılı"

ATB 4. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Zafer Tan, zeytin hasadının ekim ayı başında başlanacağını söyledi. Geçen yıl zeytinde "yok yılı" olduğunu belirten Tan, bu yıl rekoltenin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 artmasının beklendiğini ifade etti. Tan, geçen yıl yaklaşık 50 bin ton olan zeytin üretiminin bu yıl 70 bine çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi. Zeytinyağı fiyatlarının dünya piyasalarında dönemsel olarak yüksek seviyelere çıktığını belirten Tan, ancak bugün fiyatların düşük seviyelere geldiğini söyledi. Üretim maliyetlerinin özellikle işçilik nedeniyle yüksek olduğuna dikkat çeken Tan, üreticinin beklentisinin kilogram başına 350-400 lira bandında olduğunu ifade etti. Zeytinyağında fiyat oluşurken ürünün kalite ve asitlik değerlerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Tan, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için sürdürülebilir piyasa yapısına ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Zeytinyağında taban fiyat beklentisi"

Fidan ve zeytinyağı üreticisi Mustafa Yetener, Türkiye'nin dünya zeytin ve zeytinyağı üretimindeki güçlü konumuna dikkat çekerek, mevcut üretimin katma değerli hale getirilmesi ve ihracatın artırılması gerektiğini söyledi. Zeytinyağında ihracat ve markalaşmanın desteklenmesi gerektiğini belirten Yetener, yeni zeytinlikler oluşturmak kadar mevcut üretimin değerlendirilmesinin de önemli olduğunu ifade etti. Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için zeytinyağında taban fiyat uygulamasının başlatılmasını isteyen Yetener, fiyatların üretim maliyetlerini karşılayacak seviyede oluşması gerektiğini söyledi.

"Geçen yıldan stok var"

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, bölgede zeytin üretiminin giderek arttığını, nar bahçelerinin sökülmesiyle birlikte bölge halkının zeytin üretimine yöneldiğini söyledi. Üretim maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çeken Kökçe, zeytin hasadında işçilik maliyetlerinin üreticiyi zorladığını ifade etti. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, üreticinin elinde önemli miktarda zeytinyağı bulunduğunu belirterek, mevcut ürünün pazarlanması ve değerinde satılması gerektiğini söyledi.

"Zeytinyağında kalite yarışmayla yükseliyor"

Toplantıda, ilki düzenlenen Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın üreticiyi kaliteli üretime teşvik ettiği, ödül alan üreticilerin motivasyonunun arttığı ve tüketicinin kaliteli zeytinyağı konusunda bilinçlenmesine katkı sağladığı ifade edildi. Sektör temsilcileri, zeytinyağında ambalajlama ve markalaşmanın geliştirilmesi, Antalya zeytinyağının ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü tanıtılması gerektiğini dile getirdi. Toplantıda ayrıca zeytinyağı üretim tesislerinde ortaya çıkan atık su ve prina yönetiminin çevresel etkileri de gündeme geldi.