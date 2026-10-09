IAC 2026 Antalya'da Halk Günü ile sona erdi

Uzay alanında kritik başlıkların ele alındığı ve dünya çapında alanın profesyonellerini bir araya getiren 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), Halk Günü etkinlikleriyle sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde son gün etkinlikleriyle tamamlandı.

Etkinlik, uzayın barışçıl kullanımı temelinde "The World Needs More Space" teması altında düzenlendi.

Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapılan kongre, Halk Günü etkinlikleriyle tamamlandı.

111 ülkeden 10 bine yakın katılımcının iştirak ettiği kongre, Halk Günü'nde toplamda 20 bine yakın insanı ağırladı.

Halk Günü'nde "Gelecek Burada Başlıyor: Teknoloji, Uzay ve Yeni Nesil" başlıklı panel yapıldı

Son gün etkinlikleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün moderatörlüğünde "Gelecek Burada Başlıyor: Teknoloji, Uzay ve Yeni Nesil" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Öte yandan, AA Productions tarafından hazırlanan "Salda: A Bridge to the Red Planet" belgeseli, IAC kapsamındaki Halk Günü'nde izleyiciyle buluştu.

Etkinlikte kongrelerde ilk kez yer alan "Future Space" alanında yeni nesil uzay teknolojileri, simülasyonlar ve interaktif deneyimler sergilendi.

Anadolu'nun köklü kültürel birikimini ve üretim mirasını yansıtan "Anadoludakiler" sergisi de yerli ve yabancı konukların beğenisine sunuldu.

2029 için İsviçre'nin Cenevre kenti seçildi

Kongre kapsamında düzenlenen bilim gösterisinde de çocuklar deneyleri gözlemleme fırsatı yakaladı.

Etkinlik alanında Togg'un T10X modelinin limuzin versiyonları da kullanıldı. Halk Günü'nde ziyaretçiler Togg'lara yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl Antalya'da kapılarını açan dünyanın en büyük uzay kongresi, gelecek yıl Polonya'nın Poznan, 2028'de ise Özbekistan'ın Semerkant şehirlerinde düzenlenecek.

Antalya'daki IAC 2026'da yapılan seçimlerde ise 2029 yılındaki kongrenin İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmesi kararlaştırıldı. ABD'nin Houston ve İspanya'nın Barcelona kentleri ise 2029 için diğer adaylardı.