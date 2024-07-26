Antalya'daki Müze ve Ören Yerleri 2024 Yılında 1 Milyon 112 Bin 261 Ziyaretçi Ağırladı

Ekonomi

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'daki müze ve ören yerleri, 2024 yılının ilk yarısında 1 milyon 112 bin 261 ziyaretçi ağırladı. En çok ziyaret edilen ören yeri Aspendos Antik Kenti olurken, en çok konuk ağırlayan müze ise Mevlevihane Müzesi oldu.

Her yıl milyonlarca turisti konuk eden Antalya, doğal güzellikleri ve konaklama tesislerinin yanı sıra kültürel mirasıyla ön plana çıkıyor. Geçmişte çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan kent, tarihe ışık tutan onlarca antik kenti ve müzeleriyle tarih meraklılarından yoğun ilgi görüyor.

Aspendos ve Phaselis'e yoğun ilgi

Yılın ilk altı ayında 6 milyon 200 bin yabancı turistin tatil yaptığı Antalya'nın, aynı dönemde müze ve ören yerlerini 1 milyon 112 bin 261 yerli ve yabancı vatandaş ziyaret etti. En çok ziyaret; 115 bin 285 konuk sayısıyla antik dünyanın en iyi korunmuş yapılarından biri olan antik tiyatroyu içinde barındıran Aspendos Antik Kenti'ne gerçekleştirilirken, 105 bin 121 ziyaretçi sayısıyla tarihi, milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanan, tarihi ve doğal güzellikleriyle Antalya'nın incisi olan Phaselis Antik Kenti, en çok seyahat edilen ikinci ören yeri oldu. Aspendos ve Phaselis'i, doğal güzelliği ile ziyaretçileri etkileyen ve arkeolojik değerleriyle de öne çıkan Patara Antik Kenti, tarihinin yanı sıra sahiliyle de tercih edilen Olympos Antik Kenti, Likya Dönemi kaya mezarları ve Roma Dönemi tiyatrosu ile ünlü olan Myra Antik Kenti ve Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Alanya Kalesi takip etti.

En çok ziyaret edilen müze Mevlevihane Müzesi oldu

En çok ziyaretçi çeken müze ise 74 bin 922 konuk sayısıyla Mevlevilik hakkında bilgilendirme panoları, canlandırmalar, kıyafetler ve Mevleviliğe ait çeşitli eşyalar sergilenen, Antalya'nın en turistik bölgelerinden Kaleiçi'nde bulunan Mevlevihane Müzesi oldu. Antalya merkezinde bulunan, 1988'de "Avrupa Konseyi Yılın Müzesi" ödülünü alan Antalya Arkeoloji Müzesi'ni, 74 bin 740 kişi ziyaret ederken, Bizans sanat tarihinin önemli bir anıtı, mimari üslubu ve süslemesiyle Orta Bizans Dönemi'nin en seçkin örneği olan Aziz (St.) Nikolaos Anıt Müzesi, 73 bin 926 konuk ağırladı. - ANTALYA