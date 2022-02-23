Yangınlarda zarar gören 6 bin 521 çiftçiye tarımsal zarar ödemeleri yatırıldı - Son Dakika
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Yangınlarda zarar gören 6 bin 521 çiftçiye tarımsal zarar ödemeleri yatırıldı

23.02.2022 16:35
Yangınlarda zarar gören 6 bin 521 çiftçiye tarımsal zarar ödemeleri yatırıldı

Antalya Valiliği, Manavgat, Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde 28 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarındaki tarımsal zararların karşılanması için Cumhurbaşkanlığından aktarılan 195 milyon 745 bin 738,54 TL yardım ödeneğinin 6 bin 521 afetzede...

Antalya Valiliği, Manavgat, Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde 28 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarındaki tarımsal zararların karşılanması için Cumhurbaşkanlığından aktarılan 195 milyon 745 bin 738,54 TL yardım ödeneğinin 6 bin 521 afetzede çiftçiye dağıtıldığını açıkladı.

Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ödemelerin iki seferde yapılacak şekilde listelendiği belirtilerek, "İlk yardım ödemesi 03.11.2021 tarihinde çiftçilerimize 24 milyon 686 bin 967,27 TL olarak ödenmiştir. İkinci yardım ödemesinin ödemeye esas listelerin evrakı 16.02.2022 tarihinde valiliğimize teslim edilmiştir. İkinci yardım ödemesinin valiliğimiz hesabında bulunan 171 milyon 58 bin 771,27 TL olarak 23.02.2022'de hesaplara aktarılması yapılmıştır. Yangında canlı hayvan zararı gören hayvancılık işletmeleri için Tarım ve Orman Bakanlığı ORKÖY Projesi kapsamında 6 milyon 936 bin 100 TL ödeme yapmıştır. Orman yangınında Manavgat ilçesinden 763 afetzedenin tarımsal alet ekipman zararı 9 milyon 739 bin 650 TL olarak Kızılay tarafından ödenmiştir" denildi.

231 milyonu buldu

İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince ayni olarak (yem, saman, sulama ana hat borusu, damla sulama borusu, çadır, branda, yemlik, suluk, süt sağım makinesi, küçükbaş hayvan, büyükbaş hayvan, arı kovanı, 400 bin meyve fidanı vb) yaklaşık 18,1 milyon TL tutarında yardım dağıtıldığının aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sivil toplum kuruluşları tarafından Manavgat ilçesine verilen toplam 734 bin 150 TL değerinde ana hat borusu ve damla sulama borusunun afetzede çiftçilere ayni olarak dağıtımı devam etmektedir. Son 171 milyon 58 bin 771,27 TL ödemenin 23.02.2022 tarihinde hesaplara aktarılması ile toplamda ayni ve nakdi olarak 231 milyon 255 bin 638,54 TL tutarında yardım, yangınzede çiftçilerimizin tarım zararları için ödenmiş olacaktır." - ANTALYA

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Gündoğmuş, Gazipaşa, Manavgat, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yangınlarda zarar gören 6 bin 521 çiftçiye tarımsal zarar ödemeleri yatırıldı - Son Dakika


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