Antalya Defterdarı Karayılan, ATB'de gelir vergisinde yüzde 80 artış açıkladı - Son Dakika
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Antalya Defterdarı Karayılan, ATB'de gelir vergisinde yüzde 80 artış açıkladı

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Antalya Defterdarı Karayılan, ATB\'de gelir vergisinde yüzde 80 artış açıkladı
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Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, ATB Başkanı Ali Çandır'ı yeni çalışma dönemi için ziyaret ederek hayırlı olsun diledi. Ziyarette gelir vergisi tahsilatında yüzde 80, kurumlar vergisinde yüzde 30'un üzerinde artış olduğu kaydedildi.

Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Antalya Defterdarı Karayılan, ATB Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret ederek yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını diledi. ATB Yönetim Kurulu üyeleri Halil Bülbül ve Ragıp Gök'ün de katıldığı ziyarette, Antalya ekonomisi ve ekonomik gelişmelerin kent üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Gelir vergisi tahsilatında yüzde 80 artış

Antalya ekonomisinin küresel ekonomik daralmaya rağmen canlılığını koruduğunu söyleyen Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, kentin dünya ekonomisiyle güçlü bağları nedeniyle küresel gelişmelerden doğrudan etkilendiğini kaydetti. Jeopolitik gelişmelerin, çevre ülkelerde yaşanan siyasi hareketliliğin ve küresel ekonomik daralmanın Antalya ekonomisine yansımaları olduğunu belirten Defterdar Karayılan, binlerce kilometre uzakta yaşanan savaşların dahi kenti etkileyebildiğini söyledi. Avrupalı turistlerin harcamalarında yaşanan değişimlerin de turizm ekonomisi üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken Defterdar Karayılan, tüm bu şartlara rağmen Antalya'nın ekonomik canlılığını ve ülke ekonomisine katkısını sürdürdüğünü belirtti. Defterdar İlhan Karayılan, vergi gelirlerindeki artışa dikkat çekerken, gelir vergisi tahsilatında yüzde 80 artış yaşandığını, kurumlar vergisindeki artışın ise yüzde 30'un üzerinde gerçekleştiğini kaydetti. Tarım sektörü ve Antalya Ticaret Borsası'nın kent ekonomisi için önemini vurgulayan Karayılan, Ali Çandır ve yönetimine yeni çalışma döneminde başarılar diledi.

"Antalya ekonomisine katkımızı sürdürüyoruz"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya ekonomisinin tarım, turizm ve ticaret başta olmak üzere farklı sektörlerin katkısıyla gücünü koruduğunu belirtti. Küresel ekonomik daralma ve jeopolitik belirsizliklerin iş dünyası üzerindeki etkilerine rağmen Antalya Ticaret Borsası üyelerinin ve tarım sektörünün kent ekonomisine değer katmayı sürdürdüğünü vurgulayan Çandır, üretimin ve ekonomik faaliyetlerin devamlılığının önemine dikkat çekti. Antalya Defterdarı İlhan Karayılan'a nazik ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkür eden Çandır, kamu kurumları ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin ekonomik gelişim açısından önemli olduğunu ifade etti. Çandır, Antalya ekonomisinin güçlenmesi, üretimin desteklenmesi ve kentin ekonomik potansiyelinin daha ileriye taşınması için kurumlar arası iş birliğini sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: İHA
Ali ÇandırEkonomiAntalyaGüncelSon Dakika

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