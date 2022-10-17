Antalya ekonomi haberi: Alanya'nın kırsal yollarında kış hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Antalya ekonomi haberi: Alanya'nın kırsal yollarında kış hazırlıkları sürüyor

17.10.2022 12:44
Antalya ekonomi haberi: Alanya'nın kırsal yollarında kış hazırlıkları sürüyor

Antalya haberlerine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya kırsalındaki yollarda kış öncesi bakım onarım çalışmalarına devam ediyorAntalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya Hizmet Birimi ekipleri, Alanya'nın kırsalındaki mahallelerin yol bakım onarım, asfalt...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya kırsalındaki yollarda kış öncesi bakım onarım çalışmalarına devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya Hizmet Birimi ekipleri, Alanya'nın kırsalındaki mahallelerin yol bakım onarım, asfalt şarampol çalışmalarını belirlenen program dahilinde yürütüyor. İlçenin doğu, batı ve kuzeyinde yer alan mahalle yollarının bozulan, heyelan yaşanan ve şarampollerin yapımı aralıksız sürüyor. Alanya kırsal ekipleri son olarak Gümüşgöze, Kayabaşı ve Elikesik mahalle yollarında bozulan yollarda önce alt yapı çalışmalarını yaptı ardından sıcak asfalt uygulaması yaptı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya ekonomi haberi: Alanya'nın kırsal yollarında kış hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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