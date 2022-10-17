Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya Hizmet Birimi ekipleri, Alanya'nın kırsalındaki mahallelerin yol bakım onarım, asfalt şarampol çalışmalarını belirlenen program dahilinde yürütüyor. İlçenin doğu, batı ve kuzeyinde yer alan mahalle yollarının bozulan, heyelan yaşanan ve şarampollerin yapımı aralıksız sürüyor. Alanya kırsal ekipleri son olarak Gümüşgöze , Kayabaşı ve Elikesik mahalle yollarında bozulan yollarda önce alt yapı çalışmalarını yaptı ardından sıcak asfalt uygulaması yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Antalya ekonomi haberi: Alanya'nın kırsal yollarında kış hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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