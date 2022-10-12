Antalya ekonomi haberleri | Alanya Belediyesi Halk Ekmek kapasitesini 2 katına çıkardı - Son Dakika
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Antalya ekonomi haberleri | Alanya Belediyesi Halk Ekmek kapasitesini 2 katına çıkardı

12.10.2022 17:22
Antalya ekonomi haberleri | Alanya Belediyesi Halk Ekmek kapasitesini 2 katına çıkardı

Antalya yerel ekonomi haberine göre Alanya'da ekmeğin zamlanması üzerine Alanya Belediyesi, halk ekmek kapasitesini 2 katına çıkarma kararı aldı.

Alanya'da ekmeğin zamlanması üzerine Alanya Belediyesi, halk ekmek kapasitesini 2 katına çıkarma kararı aldı.

Alanya'da ekmek fiyatlarının 5 TL'ye yükselmesi üzerine Alanya Belediyesi Halk Ekmek kapasitesini 2 katına çıkardı. Daha önce 45 noktada hayata geçirdiği halk ekmek büfelerinde 25-30 bin ekmek satışı yapan Alanya Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerine cevap verme adına üretim kapasitesini 2 katına çıkaracak. Üretken ve sosyal belediyeciliğin öncüsü olan Alanya Belediyesi vatandaşların mağduriyetini gidermek ve ihtiyaca cevap vermek için yılsonuna kadar halk ekmeği 3,50 liradan satacak. Alanya halkının mağdur olmaması için tüm imkanları seferber edeceklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Halkımızın ucuz ve kaliteli ekmeğe ulaşması için elimizden gelen tüm imkanlarımızı kullanacağız. Daha önce de Antalya genelinde en fazla halk ekmek üreten belediye olarak üretim kapasitemizi 2 katına çıkaracağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak fırıncılar ekmeğe ne kadar zam uygularsa uygulasın biz yılsonuna kadar ekmeği 3,50 liraya satmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Halk Ekmek, Antalya, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya ekonomi haberleri | Alanya Belediyesi Halk Ekmek kapasitesini 2 katına çıkardı - Son Dakika

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