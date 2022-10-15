Antalya haberleri: 835 yolculu kruvaziyer Alanya limanına yanaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya haberleri: 835 yolculu kruvaziyer Alanya limanına yanaştı

15.10.2022 13:40

Antalya haberler: 835 yolculu kruvaziyer Alanya limanına yanaştı Antalya'nın Alanya ilçesine 'Artania' isimli kruvaziyer büyük kısmı Alman olan 835 yolcusu ve 500 mürettebatıyla geldi.

835 yolculu kruvaziyer Alanya limanına yanaştı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine 'Artania' isimli kruvaziyer büyük kısmı Alman olan 835 yolcusu ve 500 mürettebatıyla geldi. Gün boyu kenti gezecek olan kafile, akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.

Meis Adası'ndan hareket eden Bahama bandralı 1984 model 'Artania' isimli kruvaziyer sabah saatlerinde Alanya limanına yanaştı. Alanya'ya gelen kruvaziyerde çoğunluğu Alman vatandaşı 835 yolcu ve 500 mürettebat bulunuyor. Gün boyu Alanya'nın tarihi ve kültürel noktalarını gezecek olan turistler, akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.

YORUMLAR
500
Antalya haber... Bahama bayraklı kruvaziyer 'Artania' Alanya'da Antalya haber... Bahama bayraklı kruvaziyer 'Artania' Alanya'da Son dakika haber! Polisin elindeki bıçağı alıp sakinleştirdiği kadın, çantasından ikinci bıçağı çıkardı Son dakika haber! Polisin elindeki bıçağı alıp sakinleştirdiği kadın, çantasından ikinci bıçağı çıkardı
Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya haberleri: 835 yolculu kruvaziyer Alanya limanına yanaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu
20:31 Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı
20:02 Kanserle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle yaşamını kaybeden Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
19:31 Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak
19:06 Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü
18:49 Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
15:32 Pakistan'da bir hastane çatısında korkunç görüntüler! Çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 21:33:02. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya haberleri: 835 yolculu kruvaziyer Alanya limanına yanaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement