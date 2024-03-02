Antalya Hali Endeksine Göre Domates, Sebze ve Meyve Fiyatları Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Hali Endeksine Göre Domates, Sebze ve Meyve Fiyatları Arttı

Antalya Hali Endeksine Göre Domates, Sebze ve Meyve Fiyatları Arttı

Antalya hallerinde işlem gören domates miktarı yıllık yüzde 49.90 artarken, fiyatları yüzde 83.00 arttı. Sebze miktarı yıllık yüzde 49.46 artarken, fiyatları yüzde 51.06 arttı. Meyve miktarı yıllık yüzde 1.60 artarken, fiyatları ise 68.13 arttı. Şubat ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 83 artış gösterdi.

02.03.2024 10:32  Güncelleme: 10:33
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Antalya hallerinde işlem gören domates miktar endeksi yıllık yüzde 49.90 artarken, fiyat endeksi yüzde 83.00 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 49.46 artarken, fiyat endeksi yüzde 51.06 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 1.60, fiyat endeksi ise 68.13 arttı.

Antalya Ticaret Borsası Şubat Ayı Hal Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2024 Şubat ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Şubat ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 16.27 ve sebzede yüzde 4.39 azalırken, meyvede yüzde 18.60 arttı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 49.90, sebzede yüzde 49.46 ve meyvede ise yüzde 1.60 artış gösterdi. Şubat ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates ve sebze için 9 yıllık ortalama üstü ve meyvede ise ortalama değerlerde oldu. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise domates, sebze ve meyvede ortalama üstü gerçekleşti.

Domates fiyatında rekor artış

Şubat ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 83 arttı. Miktardaki yüzde 49.90'lık artışa rağmen gıda fiyat enflasyon düzeyine yakın artış gösterdi. Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 51.06 arttı. Sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 49.46 artması ile fiyat artışı enflasyonun altında oldu. Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 68.13 artış olarak tabloya yansırken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 1.60'lık artış bu ortalama artışa neden oldu. Şubat ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 6 yılın miktarda ortalama azalış ve fiyatta ise rekor artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Şubat ayında yüzde -16.27 azalırken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 61.06 arttı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Şubat ayında yüzde -4.39 azalırken, fiyat endeksi aylık yüzde 33.71 arttı. Son 6 yılın Şubat ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler ortalama düzeyde gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Şubat ayında yüzde 18.60 artarken, fiyat endeksi de yüzde 10.35'lik artış gösterdi. Son 6 yılın Şubat ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde rekor artış, fiyat endeksinde ise ortalama artış olarak yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Hali Endeksine Göre Domates, Sebze ve Meyve Fiyatları Arttı - Son Dakika

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