Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

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Antalya Havalimanı'ndaki bir mekanda uçuş öncesi çay içmek isteyen vatandaşlar fiyatlar karşısında şoke oldu. Vatandaş, 3 karton bardak çaya 766 lira 50 kuruş öderken fahiş fiyat sosyal medyada büyük tepki topladı.

05.03.2025 10:12  Güncelleme: 10:38
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Vatandaşlar hayat pahalılığından şikayet ederken market, kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlar sıklıkla gündeme geliyor. Son olarak Antalya Havalimanı dış hatlar terminalinde bulunan Simit Sarayı'ndaki çay fiyatı gündem oldu.

BİR BARDAK ÇAY 255 TL

Havalimanında uçuş öncesi bir bardak çay içmek isteyen üç vatandaş, ödedikleri fiyat karşısında büyük bir şok yaşadı. Bir kullanıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 karton bardak çaya 766 lira 50 kuruş ödediğini belirtti. Bir karton bardak çayın 255 lira 50 kuruş olması kullanıcılardan büyük tepki aldı.

Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı
Antalya Havalimanı\'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı
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Son Dakika Ekonomi Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • şakir:
    çay içmek zorundamısınız üstelik ramazan ayında 54 117 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Az bile umarım tanesi o fiyata olur. Utanmaz arlanmazlar hangi ülkede var böyle pahalılık 131 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AKEPE YÜZYILI 102 33 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Başımızda serbest piyasa diye bir illet var isteyen istediği gibi hareket ediyor devlet bu serbest fiyat politikasını kaldırmadığı sürece bu gibi haberleri daha çok okuyacağız. 81 4 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    neden şaşırıyor bu millet anlamıyorum mahalle aralarında 40-50 bin kira veren Kahvehaneler 15-20 kaada çayı satıyor. Bunu satan dükkanlar zaten Havaalanında yani dünyayı dolaşmaya cıkanlar , yada otobusle değil de Uçakla gitmeyi tercih edenlere.. Ayrıca zaten normal bir kişi gidipte havaalanında çay may içmez. normal biri o fiyatı görünce zaten çay da içmez siparişte vermez.. Ayrıca Bu dükkanların kirası nedir onuda bir yazın sonra bu fiyatı yargılayalım 20 52 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    paris mübarek 48 5 Yanıtla
  • Mesude Taspınar:
    Zehir zıkkım olsun. 48 4 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Icme sende ordaki kiralardan haberin varmi 11 38 Yanıtla
  • 2147saloh:
    az bile bu kazık ben havaalanına giderken suyumu icecyimi büfeden alıp gidiyom.artisliyin bir anlamı yoktur.kimse icmese sinek avlar ya ceker gider yada fiyazı mahale fiyatına ceker.. 26 3 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Zamanın teknoloji balanı varankı uçağı ile hacca götürüp uçuşa geçmişti abdullah az bile bu millete 21 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı - Son Dakika
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