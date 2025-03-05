Antalya Havalimanı\'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Byaydin Yeniden:

neden şaşırıyor bu millet anlamıyorum mahalle aralarında 40-50 bin kira veren Kahvehaneler 15-20 kaada çayı satıyor. Bunu satan dükkanlar zaten Havaalanında yani dünyayı dolaşmaya cıkanlar , yada otobusle değil de Uçakla gitmeyi tercih edenlere.. Ayrıca zaten normal bir kişi gidipte havaalanında çay may içmez. normal biri o fiyatı görünce zaten çay da içmez siparişte vermez.. Ayrıca Bu dükkanların kirası nedir onuda bir yazın sonra bu fiyatı yargılayalım