Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı

Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
10.04.2026 21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
ABD’de "maaş isyanı" akılalmaz bir kundaklama eylemine dönüştü. California’da bir depo çalışanı, geçim sıkıntısını gerekçe göstererek çalıştığı 1,2 milyon metrekarelik dev tesisi ateşe verdi. 11 şehir bloğu büyüklüğündeki alanı küle çeviren o dehşet anlarını sosyal medyada canlı yayınlayan saldırgan, "Bize yeterince ödeme yapmadınız" diyerek suçunu itiraf etti

ABD’nin California eyaletinde bir depo çalışanı, düşük maaş aldığı gerekçesiyle çalıştığı tesisi ateşe verdi. 11 şehir bloğu büyüklüğündeki dev depo kullanılamaz hale gelirken, şüphelinin tuvalet kağıtlarını yaktığı anları sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı

DEV TESİS ALEVLERE TESLİM OLDU 

California eyaletine bağlı Ontario kentinde, dünyaca ünlü Kimberly-Clark firmasına ait yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik dev lojistik merkezinde gece saatlerinde yangın çıktı. İçerideki kağıt ürünlerinin etkisiyle alevler kısa sürede tüm tesisi sardı. Olay yerine sevk edilen 175 itfaiyeci ve 20 itfaiye aracı, 11 şehir bloğu büyüklüğündeki yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Yangının şiddeti nedeniyle ekipler bir süre sonra içeriden müdahaleyi durdurup savunma hattını dışarıdan kurmak zorunda kaldı.

KAZA DEĞİL KUNDAKLAMA 

Yangının kontrol altına alınmasının ardından başlatılan soruşturmada, olayın bir kaza değil kasıtlı bir kundaklama olduğu saptandı. 

29 yaşındaki depo çalışanı Chamel Abdulkarim, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle saldırıyı itiraf etmiş oldu. Videoda, Abdulkarim’in depodaki tuvalet kağıdı paketlerini ateşe verdiği ve bu sırada, "Bize geçinmek için yeterince ödeme yapmadınız" diyerek şirkete tepki gösterdiği duyuldu.

MADDİ HASAR ÇOK BÜYÜK 

Olayın ardından kısa sürede yakalanan Abdulkarim, ağırlaştırılmış kundaklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangın sırasında tesiste bulunan tüm çalışanlar başarıyla tahliye edilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Ancak milyonlarca dolarlık ürünün ve dev tesisin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Son Dakika ABD Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    CHP liler sizin çağdaş ülkenizin haline bakın 3 5 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Temizzzz 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
