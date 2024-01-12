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Antalya Kumluca'da Domates İhtisas Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
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Antalya Kumluca'da Domates İhtisas Fuarı Düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Kaymakamlığı ve Kumluca Belediyesi öncülüğünde Domates İhtisas Fuarı düzenlendi. Fuar, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Komisyoncular Derneği ve Sanayi Sitesi Yönetimi'nin katkılarıyla toptancı halinde açıldı. Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin tarımsal üretimdeki potansiyeli hakkında bilgi verdi ve kapalı devre sulama sistemiyle ilgili müjdeyi paylaştı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise ilçede üretilen ürünlerin 172 ülkeye ihraç edildiğini belirtti. Fuar, 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Antalya Kumluca\'da Domates İhtisas Fuarı Düzenlendi
12.01.2024 - 16:30,
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Domates İhtisas Fuarı düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Kaymakamlığı ve Kumluca Belediyesi öncülüğünde, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Komisyoncular Derneği, Sanayi Sitesi Yönetiminin katkılarıyla toptancı halinde açılan fuar, 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin tarımsal üretimde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Devlet olarak kendilerinin de her zaman üretime destek verdiklerini anlatan Erdemir, şunları söyledi:

"Üreticilerimize bir müjde vereyim. İlçemizde tarımsal üretimin devamlılığı için kullanılacak kapalı devre sulama sistemiyle ilgili DSİ Müdürlüğümüz ile görüştük, kapalı devre sulama yapılacak alanlarla ilgili projelerine başladılar. İnşallah en kısa sürede tamamlanır ve özellikle suya çok ihtiyaç duyulan yaz aylarında da hem suyumuzu daha verimli kullanır hem de tarımsal üretimimizi devamlı hale getiririz."

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ilçede üretilen ürünlerin 172 ülkeye ihraç edildiğini kaydetti.

İlçede en fazla üretimi yapılan ürünün domates olduğuna işaret eden Köleoğlu, bu amaçla Domates İhtisas Fuarı düzenlediklerini bildirdi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de fuarlar sayesinde çiftçilerin tarımsal üretimde teknolojik değişimi ve gelişimi takip edebildiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından davetliler, stantları gezdi.

Kaynak: AA
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