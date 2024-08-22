Antalya Muratpaşa Belediyesi, kültür turlarıyla turizm açığını kapatmayı hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Muratpaşa Belediyesi, kültür turlarıyla turizm açığını kapatmayı hedefliyor

Antalya Muratpaşa Belediyesi, kültür turlarıyla turizm açığını kapatmayı hedefliyor

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Skal Antalya Kulübü toplantısında Türkiye'deki kültür turlarının eksik olduğunu belirtti ve bu açığı, kış aylarında piyasaya sürecekleri Muratpaşa tur paketleriyle kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

22.08.2024 10:46  Güncelleme: 10:49
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Skal Antalya Kulübü toplantısında Türkiye'deki kültür turlarının eksik olduğunu belirtti ve bu açığı, kış aylarında piyasaya sürecekleri Muratpaşa tur paketleriyle kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Uysal, Antalya'daki turizm sektörünün önde gelen profesyonelleri tarafından kurulan Skal Antalya Kulübü'nün düzenlediği toplantıda konuşmacı olarak yer aldı. Belek'te gerçekleşen etkinlikte, belediye çalışmalarını turizmcilere anlattı ve soruları yanıtladı.

Kaleiçi Old Town Festivali ile başlattıkları turizm yolculuğunu tüm kente yaymayı amaçladıklarını ifade eden Uysal, bir sonraki adımlarının Muratpaşa tur paketlerini hayata geçirmek olduğunu belirtti. Türkiye'nin kitle turizminde elde ettiği başarıyı kültür turlarında gösteremediğine dikkat çeken Başkan Uysal, turizm kültürünün karşılıklı bir ilişki olduğunu vurguladı. Uysal, şunları söyledi:

"Sadece seyahat etmeyi değil, seyahati anlamlandırmayı da bilmek gerekir. Tarihten, arkeolojiden zevk almak; bir yörenin özgün yemeklerini, danslarını, şarkılarını deneyimlemek önemlidir. Ancak bu tür turistlerin eksikliği var. Bunun bir nedeni de hep turist ağırlıyor olmamız, yeterince turist olamamamız."

Başkan Uysal, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Muratpaşa turlarını kitle turizminin yoğun olmadığı kış aylarında satışa sunmayı planladıklarını belirtti ve kent tarihini tüm dünyayla paylaşmak istediklerini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Muratpaşa Belediyesi, kültür turlarıyla turizm açığını kapatmayı hedefliyor - Son Dakika

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