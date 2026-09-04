Antalya'nın 8 aylık ihracatı yüzde 12,3 artarken ağustosta düşüş yaşandı

Antalya'nın toplam ihracatı 2026 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 arttı. Kentin ağustos ayı ihracatı ise yıllık bazda yüzde 1,3, bir önceki aya göre yüzde 23,6 azaldı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), ağustos ayı ihracat verilerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye'nin toplam ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,8 artarken, Antalya'nın ihracatı yüzde 1,3 azaldı.

Aynı dönemde yaş meyve ve sebze ihracatı Türkiye genelinde yüzde 40,4, Antalya'da yüzde 10,6 arttı. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı Türkiye'de yüzde 12, Antalya'da yüzde 17,7 azaldı. Tarım ve gıda ihracatı Türkiye genelinde yüzde 4,3 artarken, Antalya'da yüzde 4,4 geriledi.

Sanayi ihracatı Türkiye'de yüzde 9,1 artmasına rağmen Antalya'da yüzde 16 azaldı. Maden ihracatı ise Türkiye genelinde yüzde 24,4, Antalya'da yüzde 21,7 arttı.

İlk 8 ayda bütün sektörlerde artış

2026 yılının ilk 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yaş meyve ve sebze ihracatı Türkiye'de yüzde 45,6, Antalya'da yüzde 23 arttı. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatındaki artış Türkiye genelinde yüzde 0,5, Antalya'da yüzde 0,6 olarak gerçekleşti.

Tarım ve gıda ihracatı Türkiye'de yüzde 3,9, Antalya'da yüzde 12,1 artarken, sanayi ihracatındaki artış Türkiye genelinde yüzde 4,4, Antalya'da yüzde 5,7 oldu. Maden ihracatı ise Türkiye'de yüzde 19,5, Antalya'da yüzde 16,9 arttı. İlk 8 ayda toplam ihracat Türkiye genelinde yüzde 4,7, Antalya'da yüzde 12,3 yükseldi.

Ağustos ayında bir önceki aya göre yaş meyve ve sebze ihracatı azaldı

Ağustos ayında bir önceki aya göre yaş meyve ve sebze ihracatı Türkiye'de yüzde 15,9 azalırken, Antalya'da yüzde 3,2 arttı. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı Türkiye'de yüzde 16,1, Antalya'da yüzde 17,4 geriledi. Tarım ve gıda ihracatı Türkiye genelinde yüzde 10,9, Antalya'da yüzde 11,8 azalırken, sanayi ihracatındaki düşüş Türkiye'de yüzde 8,4, Antalya'da yüzde 27,8 oldu. Maden ihracatı Türkiye genelinde yüzde 0,8 artarken, Antalya'da yüzde 7,9 azaldı. Toplam ihracat ise Türkiye'de yüzde 8,5, Antalya'da yüzde 23,6 geriledi.

Yaş meyve ve sebzenin tarım ihracatındaki payı yüzde 59,8

Ağustos ayında tarım ve gıda ihracatı içerisinde yaş meyve ve sebze ihracatının payı Antalya'da yüzde 59,8, Türkiye genelinde yüzde 8,8 olarak kayıtlara geçti. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatının payı ise Antalya'da yüzde 3,6, Türkiye'de yüzde 0,3 oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre Antalya'nın toplam ihracatı içerisinde tarımın payı yüzde 2 azalarak yüzde 51'e, sanayinin payı yüzde 5 azalarak yüzde 27'ye geriledi. Madenciliğin payı ise yüzde 4 artarak yüzde 18'e yükseldi.

Türkiye'nin toplam ihracatı içerisinde tarımın payı yüzde 0,6 azalarak yüzde 14 olurken, sanayinin payı yüzde 0,2 artışla yüzde 82,8'e çıktı. Madenciliğin payı da yüzde 0,4 artarak yüzde 3,2 oldu.

Yılın ilk 8 ayında Antalya'nın toplam ihracatı içerisinde tarımın payı değişmeyerek yüzde 59 seviyesinde kaldı. Sanayinin payı yüzde 2 azalarak yüzde 26'ya gerilerken, madenciliğin payı yüzde 1 artarak yüzde 13'e yükseldi.

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı içerisinde tarımın payı yüzde 0,1 azalarak yüzde 14,9, sanayinin payı yüzde 0,2 azalarak yüzde 82,2 oldu. Madenciliğin payı ise yüzde 0,3 artarak yüzde 2,9'a çıktı.

Süs bitkileri ihracatının yüzde 35,3'ü Antalya'dan

Türkiye'nin ağustos ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 19,4'ü Antalya'dan gerçekleştirildi. Bu oran yılın ilk 8 ayında yüzde 18,8 oldu. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatında Antalya'nın payı ağustos ayında yüzde 35,3, ilk 8 ayda yüzde 41,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatının ağustos ayında yüzde 2,9'u, ilk 8 ayında yüzde 3,7'si Antalya'dan yapıldı. Antalya'nın Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı ağustos ayında yüzde 0,8, ilk 8 ayda yüzde 1 oldu.

Türkiye'nin sanayi ihracatında Antalya'nın payı hem ağustos ayında hem de ilk 8 ayda yüzde 0,3 olarak kaydedildi. Maden ihracatındaki payı ise ağustos ayında yüzde 4,3, ilk 8 ayda yüzde 4,1 oldu.