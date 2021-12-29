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Antalya'nın kırsal mahallelerine hamur yoğurma makinesi desteği - Son Dakika

Antalya'nın kırsal mahallelerine hamur yoğurma makinesi desteği

29.12.2021 13:39
Antalya'nın kırsal mahallelerine hamur yoğurma makinesi desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 'Unu sizden yoğurması bizden' kampanyası kapsamında ilçelerde hamur yoğurma makinesi hibesine başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 'Unu sizden yoğurması bizden' kampanyası kapsamında ilçelerde hamur yoğurma makinesi hibesine başladı.

Daha önce köylere üzüm sıkma makinesi hibe eden Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kez de yaş ortalaması yüksek olan kırsal mahallelerde yaşayan kadınları iş yükünden kurtarmak için hamur yoğurma makinesi hibe ediyor.

"İlk ekmekler pişti"

'Unu sizden yoğurması bizden' kampanyası çerçevesinde bugüne kadar Akseki, Finike ve Korkuteli'de talepte bulunan mahallelere hamur yoğurma makineleri teslim edildi. Kurulumu yapılan makinelerde ilk hamuru yoğuran kadınlar ekmeklerini de pişirdi. Hamur yoğurmanın fiziki olarak zor zahmetli bir iş olduğunu dile getiren kadınlar, sırt ağrısı, kol ağrısı, boyun ağrısı çektiklerini belirtti.

"Tek seferde 50 kilo hamur"

Tek seferde 50 kilo hamur yoğuran makinenin mahallede yaşayan kadınların işlerini kolaylaştırdığını söyleyen Finike Gökbük Mahalle Muhtarı İskender Altınok "İmece kültürünü yaşatmak için Büyükşehir Belediyemizden destek istedik. Kadınlarımızı ve imece kültürünü desteklemek adına bizlere hamur yoğurma makinesi gönderdiler" dedi.

"Artık hamuru makine yoğuracak"

Korkuteli Yazır Mahalle Muhtarı Mehmet Kocaoğlu da köyün kadınlarının çiftçilik ile uğraştığını belirterek, "Akşam bahçeden geliyor ekmek yapacaklar elle yoğuruyorlar. Büyükşehir Belediyemize söyledik sağ olsunlar makineyi gönderdiler. Artık hamuru makine yoğuracak hanımlar pişirecek" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'nın kırsal mahallelerine hamur yoğurma makinesi desteği
Antalya'nın kırsal mahallelerine hamur yoğurma makinesi desteği
Antalya'nın kırsal mahallelerine hamur yoğurma makinesi desteği
Antalya'nın kırsal mahallelerine hamur yoğurma makinesi desteği

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Finike, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'nın kırsal mahallelerine hamur yoğurma makinesi desteği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Antalya'nın kırsal mahallelerine hamur yoğurma makinesi desteği - Son Dakika
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