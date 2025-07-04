Antalya OSB Yüksek Teknolojiye İlerliyor

Antalya Organize Sanayi Bölgesi, "Yüksek Teknolojik Altyapılı Dijital OSB" hedefi doğrultusunda önemli bir dönüşüm sürecine girdi.

Antalya OSB, üretim kadar dijitalleşmenin de kritik bir değer haline geldiği günümüzde, sanayicilere sunduğu hizmetleri yeniden şekillendiriyor. Dijitalleşmenin zorunlu kıldığı bu dönüşüm, OSB hizmet ve uygulamalarında köklü bir revizyonu gündeme getirirken, bölge katılımcılarının yenilikçilik düzeyinin artırılması hedefleniyor. Yeni vizyon, yalnızca arsa tahsisi ve altyapı hizmetleriyle sınırlı olmayan; teknoloji odaklı, güvenilir, verimli ve sürdürülebilir bir OSB anlayışını esas alıyor.

"Dijitohum teknoloji ile stratejik iş birliği"

Dijitalleşme yolunda atılan en önemli adımlardan biri, Antalya OSB ile Dijitohum Teknoloji arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması oldu. OSB teknolojileri alanında önemli projelere imza atan Dijitohum Teknoloji, Antalya OSB'nin "Teknolojik Altyapı ve Dijital Strateji Çözüm Ortağı" olarak resmi iş ortakları ekosisteminde yerini aldı. Bu iş birliği kapsamında, bulut bilişim ve fiber altyapılar ile güçlendirilmiş iletişim teknolojileriyle entegre çözümler geliştirilecek, dijital tabanlı hizmetlerle katılımcıların veri güvenliği ve verimliliği artırılacak. Aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltacak projelerle sanayi ekosistemine örnek teşkil edecek sürdürülebilir bir dijital altyapı modeli inşa edilecek.

Başkan Gönen: "Geleceğin OSB modelini hayata geçiriyoruz"

OSB'lerin sadece altyapı hizmeti veren yapılar olmaktan çıktığına dikkat çeken Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen; "Antalya OSB olarak bu değişime öncülük etmekte kararlıyız. Katılımcılarımızın rekabet gücünü artırmak, maliyetlerini düşürmek ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla dijital altyapımızı fiber ağlar ile güçlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte, büyük veri ve yapay zeka destekli teknolojilerle daha güvenli dijital altyapılar oluşturmayı da planlıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızla Antalya OSB'nin ülke sanayisine rol model olmasını amaçlıyoruz. Arsa ve altyapıdan ibaret olmayan bir OSB modeli için yeni bir gelecek hedefinde finansal fayda sağlayarak yatırımcının yükünü hafifletmek istiyoruz. Antalya OSB, yeşil ve dijital dönüşümünü birlikte yürüten öncü OSB'lerden biri olacak" dedi.

Hedef, verimlilikte artış, maliyette düşüş

Antalya OSB, paylaşım ve ölçek ekonomisinden güç alarak merkezileştirilmiş projeler aracılığıyla yatırım ve yönetim maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor. Sanayicilerin bireysel olarak üstlendiği lisans, donanım ve enerji yatırımları, OSB bünyesinde bütüncül çözümlerle birleştirilerek maliyet avantajı sağlanacak. Böylece toplu satın alma gücünden doğan finansal fayda, katılımcılara doğrudan yansıyacak. Enerji alanındaki öncü yatırımlarıyla dikkat çeken Antalya OSB, fiber ağlar ile güçlendirilmiş dijital altyapı projeleriyle birlikte "yeşil ve dijital OSB" kimliğini bütünleştirerek ikiz dönüşümünü tamamlamayı hedefliyor. - ANTALYA