Antalya Ticaret Borsası Haziran ayı hal endeksini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Ticaret Borsası Haziran ayı hal endeksini açıkladı

02.07.2022 20:01
Antalya Ticaret Borsası Haziran ayı hal endeksini açıkladı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Haziran ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Haziran ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı.

ATB, Haziran ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Haziran ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 22,02 ve meyvede yüzde 6,17 artarken, sebzede yüzde 19,90 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 16,16, sebzede yüzde 4,61 ve meyvede ise yüzde 34,86 artış gösterdi. Haziran ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates ve sebze için son 7 yılın ortalamalarında, meyvede ise rekor olarak gerçekleşti. Fiyatta da benzer bir eğilim görüldü.

Haziran ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 62,93 olarak gerçekleşirken, miktardaki kısmi artışa karşılık fiyat değişimi ortalama düzeyde seyretti. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim ise yüzde 94,68 oldu. Sebzenin yıllık miktar endeks artışı domatesten daha düşük kalırken, fiyat endeksi nispi olarak daha yüksek oldu. Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 89,57 olarak gerçekleşti. Meyvedeki yıllık işlem miktar artışı yüzde 34,86 gibi yüksek bir oranda olurken, nispi yüksek fiyat artışı yaşandı. Haziran ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler ise domateste, sebzede ve meyvede son dört yılın ortalamalarında seyretti. Bunun istisnası domates miktar endeksindeki aylık artış oldu.

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Haziran ayında yüzde 22,02 artış gösterirken, işlem fiyatı endeksi aylık yüzde 57,21 azaldı. Son dört yılın Haziran ayları endekslerinde miktarda ortalama yüksek artış, fiyatta ise sınırlı düşüş yaşandı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Haziran ayında yüzde 19,90 azalırken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 26,53'lük azalış gösterdi. Son dört yılın Haziran ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, ortalama civarında seyretti.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Haziran ayında yüzde 6,17 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 23,71 azaldı. Son dört yılın Haziran ayları dikkate alındığında meyve miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, ortalama civarında seyretti. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Telef olan inek ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler cansız bedenle karşılaştı Telef olan inek ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler cansız bedenle karşılaştı Antalyaspor, hazırlıklarını salonda sürdürdü Antalyaspor, hazırlıklarını salonda sürdürdü
Kaynak: İHA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Ticaret Borsası Haziran ayı hal endeksini açıkladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
17:10 Rapçi Ben Fero'nun Sacha Boey'in fotoğrafına yaptığı yorum taraftarları kızdırdı
16:41 Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı
16:34 Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 20:07:36. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Ticaret Borsası Haziran ayı hal endeksini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement