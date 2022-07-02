Antalya Ticaret Borsası Haziran ayı hal endeksini açıkladı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Haziran ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı.

ATB, Haziran ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Haziran ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 22,02 ve meyvede yüzde 6,17 artarken, sebzede yüzde 19,90 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 16,16, sebzede yüzde 4,61 ve meyvede ise yüzde 34,86 artış gösterdi. Haziran ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates ve sebze için son 7 yılın ortalamalarında, meyvede ise rekor olarak gerçekleşti. Fiyatta da benzer bir eğilim görüldü.

Haziran ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 62,93 olarak gerçekleşirken, miktardaki kısmi artışa karşılık fiyat değişimi ortalama düzeyde seyretti. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim ise yüzde 94,68 oldu. Sebzenin yıllık miktar endeks artışı domatesten daha düşük kalırken, fiyat endeksi nispi olarak daha yüksek oldu. Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 89,57 olarak gerçekleşti. Meyvedeki yıllık işlem miktar artışı yüzde 34,86 gibi yüksek bir oranda olurken, nispi yüksek fiyat artışı yaşandı. Haziran ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler ise domateste, sebzede ve meyvede son dört yılın ortalamalarında seyretti. Bunun istisnası domates miktar endeksindeki aylık artış oldu.

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Haziran ayında yüzde 22,02 artış gösterirken, işlem fiyatı endeksi aylık yüzde 57,21 azaldı. Son dört yılın Haziran ayları endekslerinde miktarda ortalama yüksek artış, fiyatta ise sınırlı düşüş yaşandı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Haziran ayında yüzde 19,90 azalırken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 26,53'lük azalış gösterdi. Son dört yılın Haziran ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, ortalama civarında seyretti.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Haziran ayında yüzde 6,17 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 23,71 azaldı. Son dört yılın Haziran ayları dikkate alındığında meyve miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, ortalama civarında seyretti. - ANTALYA