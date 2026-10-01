Antalya Ticaret Borsası seçiminde 45 meslek komitesi üyesinden 19'u meclise girdi - Son Dakika
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Antalya Ticaret Borsası seçiminde 45 meslek komitesi üyesinden 19'u meclise girdi

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Antalya Ticaret Borsası seçiminde 45 meslek komitesi üyesinden 19\'u meclise girdi
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Antalya Ticaret Borsası seçimlerinde 45 meslek komitesi üyesi belirlendi ve bu üyelerden 19'u meclis üyeliğine seçildi. Sonuçlar 3 günlük itiraz süresinin ardından kesinleşecek; ikinci aşamada yönetim kurulu ve TOBB delegeleri belirlenecek.

Antalya Ticaret Borsası'nda (ATB) 2026-2030 çalışma döneminde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlendiği seçimler gerçekleştirildi. Borsa Meclis Salonu'nda yapılan seçimlerde, 7 meslek komitesinde görev alacak üyeler ile meclis asil ve yedek üyeleri için sandık kuruldu.

Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulan 6 sandık kurulunun görev yaptığı Antalya Ticaret Borsası seçimlerinde üyeler oy kullandı. Seçim sonucunda 45 meslek komitesi üyesi belirlenirken, bu üyelerden 19'u aynı zamanda meclis üyeliğine seçildi.

"Demokratik ortamda tamamlandı"

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Ali Çandır, Antalya Ticaret Borsası'nın bir asırlık geçmişi ve köklü geleneğiyle kentin önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi. Çandır, "Seçimlerin ilk turunu Borsamızın demokratik geleneğine yakışır şekilde tamamladık. Göreve seçilen meslek komitesi ve meclis üyelerimizin sorumluluk bilinciyle Borsamız için çalışacağına inanıyorum. Seçime katılarak demokratik haklarını kullanan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Seçimlerin Borsamız, üyelerimiz, sektörümüz, Antalya'mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Seçim sonuçları, 3 günlük itiraz süresinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek. Organ seçimlerinin ikinci aşamasında ise yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri belirlenecek. Meclis, ilk toplantısında kendi içerisinden meclis başkanını seçecek.

Kaynak: İHA
Türkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiEkonomiAntalyaGüncelSon Dakika

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