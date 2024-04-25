Antalya Ticaret Borsası ve BATEM Arasında Yerli Nohut Projesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Ticaret Borsası ve BATEM Arasında Yerli Nohut Projesi İçin Protokol İmzalandı

Antalya Ticaret Borsası ve BATEM Arasında Yerli Nohut Projesi İçin Protokol İmzalandı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), 'Yerli Nohut Gen Kaynağımızdan Yemeklik ve Leblebilik Çeşitlere Projesi'ni hayata geçirmek için protokol imzaladı. Proje ile nohut üretiminin artması, yerinde istihdama katkı sağlanması, katma değerli ve sürdürülebilir üretimin sağlanması hedefleniyor.

25.04.2024 14:35
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Antalya Ticaret Borsası (ATB), Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ile "Yerli Nohut Gen Kaynağımızdan Yemeklik ve Leblebilik Çeşitlere Projesi"nin hayata geçirilmesi için protokol imzaladı.

ATB, BATEM) ile "Yerli Nohut Gen Kaynağımızdan Yemeklik ve Leblebilik Çeşitlere Projesi"nin hayata geçirilmesi için protokole imza attı. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ile BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü'nün imzaladığı protokol töreninde, ATB Meclis Üyesi Ahmet Yılmaz, BATEM Müdür Yardımcıları Mustafa Soysal ile Doç. Dr. Cengiz Erdurmuş da hazır bulundu.

ATB Başkanı Çandır, yeni nohut çeşitlerinin adaptasyonu, yayımı ve bölgesel çeşit geliştirilmesi amacıyla protokol hazırladıklarını belirterek, "Protokol kapsamında yürütülecek projede nohutta yerli gen kaynaklarımız kullanılacaktır. Çünkü yerli gen kaynaklarımız, ülkemiz tarımının sigortasıdır" dedi.

Proje ile nohut üretiminin artması, yerinde istihdama katkı sağlanması, katma değerli ve sürdürülebilir üretimin sağlanması, kaliteli protein ve karbonhidrat kaynağına ulaşılmasını hedeflediklerini kaydeden Çandır, " Elmalı'da nohut bitkisini seçmemizin nedeni, Elmalı'nın uzun yıllardır ülkemiz nohut üretiminde lider konumda olmasına rağmen son yıllarda bu konumunu kaybetmiş olmasıdır. Her geçen gün azalan nohut üretiminde birim alanda elde edilen verimi artırmak, ticareti geliştirmek en büyük hedefimiz. Oluşturulan Ar-Ge'nin üretime ve ticarete dönüşmesini diliyorum" diye konuştu.

Projenin ülke genelinde de örnek olacağını kaydeden Çandır, "BATEM Müdürümüz ve onun nezdinde projede görev alacak arkadaşlarımıza, ATB Komite ve meclis üyelerine, ATB adına projede görev alacak çalışma arkadaşlarımıza emekleri için şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. BATEM ile geçmişte de Antalya tarımını geliştirecek projeler yaptıklarını belirten Çandır, kurumlar iş birliğinin devam edeceğini söyledi. Çandır, 91. yaşını kutlayan BATEM'in akademik bilgi, birikim ve becerilerinin Türk tarımı için önemli olduğunu vurguladı.

"Bölgeye has yerli nohut geliştirilecek"

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, Antalya Ticaret Borsası ile geçmişte de buğday, tıbbi aromatik bitkiler gibi bir çok alanda çalışma yaptıklarını hatırlatırken, nohut üretiminde bölgenin üretim kabiliyetini artırmak için protokol imzaladıklarını kaydetti. BATEM'de yerli gen kaynaklı nohut çeşidinin geliştirilmesi için çalışma yürüttüklerini söyleyen Ünlü, "Borsamızın desteğiyle geliştirdiğimiz yerli gen kaynaklı nohut hattı ile bölgeye uygun yerli çeşitleri geliştireceğiz. Antalya'ya özgü yerel nohut popülasyonları çıkarılarak bölge çiftçimize hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Antalya Ticaret Borsası ile tarımla ilgili birçok konuda ortak çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Ünlü, "ATB Başkanı Sayın Ali Çandır, her konuda bizim önümüzü açıyor, önderlik yapıyor. Antalya ve ülke tarımını geliştirmek için birlikte çalışıyoruz. Ben kendilerine ve ekibine çok teşekkür ederim. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Akdeniz, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Ticaret Borsası ve BATEM Arasında Yerli Nohut Projesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

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