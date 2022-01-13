Antalya ulaşımına gelen zamma vatandaş tepkisi: "Zam ertelenebilirdi"

Antalya kent merkezinde toplu taşıma esnafının talebi üzerine ulaşım ücretlerine yüzde 25 zam yapılması kararı alındı. Zam kararına tepki gösteren vatandaşlar, "Zam ertelenebilirdi" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü sekreteryasının organizesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı. Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşüldü. Alınan kararla birlikte toplu ulaşıma ortalama yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Kararla birlikte 4 TL 10 kuruş olan tam biniş toplu taşıma ücreti 5 TL 20 kuruşa çıktı. 3.65 TL olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 4.50 TL, 2.40 TL olan öğrenci 2.65 TL olurken, aktarma ücreti ise 1.50 TL oldu. Öte yandan toplantıda öğrenci servisleri ile ilçelerdeki toplu taşıma ücretleri de yüzde 25 ila yüzde 29 oranlarında arttırıldı. Yeni tarifenin 15 Ocak Cumartesi günü tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı öğrenildi.

Zammın ileri bir tarihte yapılmasının daha uygun olacağını belirten Muhammed Yiğit adlı vatandaş, "Halkı düşünen yok. Zam üzerine zam geliyor. Bu zammı neye istinaden yapıyorlar? Otelde çalışıyorum, otel kapalı. Bu zammı daha ileriye erteleyebilirlerdi" dedi.

"Herkesi zorlayacak"

Gelen zammın her kesimi zora sokacağını belirten Ramazan Özkurt adlı vatandaş ise, "Devletin bu zamlara el atması lazım. Günlük toplu taşıma kullanıyoruz. 5 TL 20 kuruş biraz zorlayacak bizi. Öğrencileri de zorlayacak, asgari ücretle çalışanları da. Her türlü zorlar yani. Emeklisinden tutun öğrencisine kadar. 3-3.5 TL arasında olsaydı ulaşım fiyatı mantıklı olurdu" diye konuştu. - ANTALYA